Dieguito Latorre dejó el fútbol y ahora se dedica al trap: qué respondió a las críticas

El ex futbolista Dieguito Latorre decidió embarcarse en un nuevo desafío y lanzó su carrera como cantante de trap. El hijo mejor de Yanina y Diego Latorre presentó “Hablan de mí”, su tema debut, y le llovieron críticas y halagos de los diferentes usuarios de las redes.

Sin problemas, el artista decidió poner frente a su nueva faceta como cantante y respondió a aquellos que criticaron su nuevo estilo.

La nueva faceta de Dieguito

El artista, que ahora estrenó nueva imagen bajo el nombre Jumpman, lanzó su carrera como músico luego de una prolongada estadía en Miami junto a su familia.

El joven apostó a la música urbana combinando sonidos como el trap y el hip hop. Al igual que otros artistas, Dieguito decidió borrar todas sus publicaciones en sus redes y presentarse al mundo como la nueva promesa del trap argentino.

Y aunque había lanzado algunos adelantos de lo que proponía, este 15 de marzo fue el lanzamiento oficial de su primer sencillo, el cual venía anunciando desde hacía tiempo.

Las críticas en su debut

Los comentarios contra su música no tardaron en llegar. “Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star, las figuras del género desde antaño, en EE. UU. o Latinoamérica provienen de familias humildes y de barrio, no de un country”, criticó un usuario en Instagram.

Rápidamente, un amigo del músico salió en su defensa: “¿Y vos quien sos salchicha para definir de donde salen los artistas de cierto género? ¿Quién te dio el poder de definir eso? La música es universal y no distingue raza, color de piel o clases sociales. Es una manera de manifestarse y expresarse, y por ser de cierta clase social no podes hacerlo según tu ‘¿argumento?’ Dejalo al pibe tranquilo que hace lo que le gusta y no molesta a nadie, vos seguí gastando tu tiempo en repartir odio en Instagram que todo vuelve!!!”, lo defendió.

El encuentro continuó: “Los que no se bancan las críticas son ustedes. Eso no es rap real”.

El amigo de Dieguito no dejó pasar la oportunidad, recogió los guantes y replicó: “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ tenes razonnnn, hay que escuchar las criticas súper constructivas de un siome que tiene Dr. Dre en su biografia y por eso sabe un montón y le da derecho de opinar sobre todo tan libremente. y que triste que no es rap real :((( porque si escuchas el tema el pibe quería hacer una banda de rap, re boombapero el beat por suerte amigo! ¿Por qué mejor no te pegas un baño? ¿No se te cruzó esa por la cabeza? Estaria cheto”.

Lejos de dejar el tema ahí, el seguidor del hijo de Yanina Lattore, lanzó: “El nivel de agresión es increíble loco. ¿No crees que se puede opinar distinto? Que país de mierd* tenemos. Así estamos”.

¿Por qué Dieguito abandonó el fútbol?

El artista tenía un gran futuro en el mundo del deporte, aunque decidió dejarlo antes de poder forjar una extensa carrera en el medio. Según reveló Yanina en su paso por la mesa de Juana Viale, fue consecuencia de la pandemia.

“A mi hijo lo agarró la cuarentena empezando con 15 a punto de cumplir 16, que es una edad donde empezás a salir, las chicas, las previas”, dijo. “Mi hijo era deportista y quería ser futbolista como su papá, de hecho, estaba jugando profesionalmente en las inferiores de un club desde los 13 años. Su futuro era ser jugador de fútbol e hicimos mucho sacrificio familiar para que él no deje el colegio, apruebe, rinda libre y su colegio siempre lo acompañó”.

“En la pandemia empezó a entrenar en casa con su papá, porque nosotros nos fuimos a vivir a la casa de fin de semana y de repente, al cuarto o quinto mes, dejó de entrenar. Él no decía nada y casi cuando estaba terminando el año, que estaban a punto de volver los entrenamientos, se paró y me dijo ‘dejo el fútbol’”, reveló la angelita sobre su hijo de 18 años.

Sobre la dura decisión que tomó su hijo, Yanina expresó: “Era su futuro, su ilusión. No quería ser futbolista por el padre, era lo único que le gustaba en el mundo. Él es re buen alumno, su única condición era que podía jugar, pero tenía que cumplir con el colegio”, comentó la mujer del exjugador Diego Latorre.

“Me dijo que en la cuarentena perdió la ilusión, que era un año perdido en lo físico”, manifestó Yanina y agregó, que el desarrollo de los deportistas es entre los 16 y 17 años”, contó Yanina. “Me dijo que él ‘nunca iba a llegar’ y Diego le explicó que todos los jugadores de fútbol se pararon. Yo le dije que entrene una semana, pero llamó al técnico y renunció”.