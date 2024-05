Los conductores de aplicaciones de viajes plantean que ya no es un trabajo tan conveniente

La pérdida de poder adquisitivo, frente a una inflación que se disparó en diciembre y los primeros meses del año, obligó a muchas personas a buscar un ingreso adicional. Como las aplicaciones de viajes permiten trabajar la cantidad de horas que se desee, ha aumentado el número de vehículos en la calle, lo que ha generado mayor competencia.

Juan, quien empezó a manejar para Cabify y Uber desde el primer día que desembarcaron en Mendoza, comentó que ha crecido la cantidad de conductores y que esto pasa porque la mayoría tiene la idea de que se gana mucho más de lo que efectivamente se obtiene, lo que hace que varios se sumen a las plataformas con expectativas falsas.

Es que, además, del precio del viaje se tiene que descontar el combustible, el seguro .que ha subido considerablemente- y el monotributo, e ir guardando dinero para el mantenimiento del auto (lo que no sólo incluye repuestos y mano de obra, sino los días que el vehículo está parado y no se puede trabajar). Por otra parte, las empresas cobran comisiones y, si bien algunas ofrecen descuentos, para obtenerlos se debe cumplir con un cierto número de viajes mensuales, que se ha ido elevando.

Añadió que los que trabajan en este sector hace años se van encontrando con otros conductores en las estaciones de servicio y que los que llevan unos pocos días o semanas suelen preguntar por qué no alcanzan los ingresos que les habían mencionado. “Los que trabajamos ocho o diez horas diarias no llegamos a esos números. Circula una información que no sé de dónde la sacan. Porque podés tener una semana muy buena, pero después baja”, planteó.

Eduardo, quien también es conductor desde el “día uno”, calculó que todos los días se están incorporando autos al sistema: mucha gente por las cifras que se promocionan y no son reales, y otros porque no pueden pagar la cuota del plan del vehículo, por lo que optan por salir a manejar para poder conservar la inversión. Y si bien algunas aplicaciones han anunciado que no van a incorporar más conductores, expresó que habrá que ver si cumplen.

Más competencia

Este incremento de la cantidad de personas que quieren trabajar para estas aplicaciones se da en un momento en el que la demanda de viajes ha caído, por la situación económica. “La calle está dura. La gente consume menos porque hay menos plata”, lanzó Eduardo.

Agregó que se han sumado otras aplicaciones a las primeras, como Maxim, y esto ha hecho que antes pudieran mirar el viaje, sacar cuentas, “pero ahora, no te da tiempo de nada. La gente está desesperada y lo que entra, lo agarra, aunque liquiden el vehículo”, manifestó.

Por otra parte, añadió que se permitió que los taxis también trabajaran para estas empresas, aunque no se les exigen los mismos requisitos, por ejemplo, de antigüedad del vehículo, que a los particulares; por lo que la ley no es pareja para todos.

Juan planteó que, por la desesperación, hay quienes toman un viaje a 10 kilómetros de distancia de donde se encuentran, para cubrir un trayecto de apenas 2 kilómetros. “Te terminás comiendo el auto”, indicó.

También mencionó que hay conductores que van a lugares peligrosos, por desconocimiento, lo que ha hecho que aumente el robo de vehículos de quienes trabajan para estas plataformas. Como él ha conducido taxis y remises por años, siempre en el horario tarde-noche, tiene un cierto conocimiento de la calle, lo que le ha permitido evitar situaciones de riesgo.

Quienes se han sumado en los últimos meses son, precisó, sobre todo, personas que quieren sumar un poco de dinero. Coincidió en que muchos tienen planes de ahorro y no quieren perder el capital, por lo que trabajan cuatro o cinco horas más al día para poder afrontar la cuota. Esto conlleva una cuestión de seguridad, porque son personas que están ocho horas en su trabajo principal y luego se suben a un auto. Aseguró que ya ha habido varios accidentes por cansancio.

Desde hace un tiempo, muchas personas buscan un segundo o tercer ingreso para poder sostener el presupuesto familiar. José Vargas, economista de Evaluecon, detalló que el salario promedio de los mendocinos, tanto del sector público como el privado y el informal, asciende a $410.000. Como contraparte, según el relevamiento desarrollado por su consultora, una familia de cuatro integrantes necesitó $806.400 en abril para poder cubrir sus necesidades básicas.

Créditos de vehículos

Romina Ríos, presidente de la asociación de defensa del consumidor Protectora, recordó que, cuando fue el “boom” de estas aplicaciones, muchos de los que querían dedicarse a este trabajo, ya fuera como ocupación principal o secundaria, cambiaron sus vehículos por uno más nuevo o un cero kilómetro (las empresas piden una antigüedad máxima de cinco años). Y si bien hubo quienes usaron ahorros, otros tomaron los créditos que ofrecían las mismas concesionarias.

Como la cuota se fue ajustando por inflación y la cantidad de viajes fue decreciendo, por la resistencia que hubo a estas plataformas por parte de las empresas de taxis y remises, el trabajo, para quienes buscaban una segunda fuente de ingreso, empezó a rendir menos. Hasta que sólo les permitió obtener lo suficiente para pagar el monto mensual del crédito.

Ríos advirtió que las concesionarias hacían foco en las bonificaciones y descuentos, pero no informaban bien de las tasas y la variación de la cuota de los préstamos, lo que hizo que muchos se encontraran con una situación que no esperaban. La excepción, sumó, fue para quienes ya trabajaban con un remis o transporte particular, que pudieron ir compensando la inversión.

Nueva aplicación

Juan contó que, con dos socios, uno de los cuales es su hermano, han creado una plataforma de viajes mendocina, que lanzaron este año. Contó que la pasó muy mal durante la pandemia, porque no había movimiento, y que no tuvieron empatía por parte de las aplicaciones ya existentes cuando volvieron a trabajar, ya que no les bajaron las comisiones.

Por eso, decidió contratar un servicio de programación y crear su propia propuesta: Wine. Agregó que ya cuentan con la habilitación de la provincia y están buscando conductores, a los que darán mayor ganancia y herramientas adicionales de seguridad, como que el usuario deberá registrarse con foto. La app ya está lista y están terminando de hacer algunas modificaciones antes de lanzar publicidad.