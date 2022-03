Internaron a Dani La Chepi y preocupó al filmarse desde la camilla del hospital

Hace unas horas atrás, Dani La Chepi le contó a sus seguidores que tenía un problema de salud y luego los sorprendió al mostrarse ya internada y preparada para ser operada. Siempre mantuvo su buen humor pero sus fans se preocuparon y le hicieron llegar sus muestras de cariño.

En las historias de Instagram, la conductora de El Juego de la Oca se filmó acostada en su habitación de la Clínica de Olivos y soltó con humor: “Acá estamos, con la mamu, el plan hoy era salir a pasear. Hubiese preferido el shopping, ya lo sé”.

Pero luego se puso seria y explicó lo que realmente sucedía con su salud: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Ahora estamos esperando al urólogo, porque parece que me tienen que operar”.

Y volvió a bromear: “Vamos a lo importante. Tengo una bronca, me hicieron sacar todos los aros y quieren que me despinte las uñas, con lo que a mí me costó pintármelas”.

Dani La Chepi y su salud: “¿Por algún lado explota la cosa, no?”

El día martes, La Chepi mostró su ojo hinchado y según ella es por el difícil presente emocional que está transitando.

“¿Por algún lado explota la cosa, no?”, dijo en las redes y sumó: “Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida de un ser humano son: la mudanza, la separación y la muerte”.

“Yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá, despidiéndonos básicamente de mi papá, que como muchos saben, hace 9 años tuvo un ACV isquémico. Ahora se descompensó mucho y fuimos corriendo. Así que sí creo tiene que ver con todo lo que está pasando”, confió la conductora que hace horas está internada en la clínica a punto de ser operada.