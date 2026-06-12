12 de junio de 2026 - 15:15

La ecuación matemática 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocas personas logran resolverla

Aunque los números involucrados en este ejercicio de matématica son sencillos, la dificultad aparece cuando se decide qué cálculo realizar primero.

ecuación matemática
Por Redacción Por Las Redes

Los ejercicios de matemática suelen parecer simples a primera vista, pero muchos esconden detalles que pueden llevar a respuestas equivocadas. Esto ocurre especialmente en operaciones donde no basta con realizar los cálculos de forma intuitiva. La clave está en respetar las reglas establecidas para resolver cada expresión en el orden correcto.

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Un ejemplo de ello es la operación 100 – 50 ÷ 5 × 2, que genera resultados distintos según el procedimiento utilizado.

Aunque los números involucrados son sencillos, la dificultad aparece cuando se decide qué cálculo realizar primero. Muchas personas comienzan resolviendo la resta entre 100 y 50, convencidas de que ese es el paso inicial. Sin embargo, ese procedimiento ignora una de las normas fundamentales de las matemáticas y conduce a una respuesta incorrecta.

La importancia del orden de las operaciones

Las operaciones coadas siguen una jerarquía específica que garantiza que todos obtengan el mismo resultado. Cuando una expresión incluye distintos tipos de cálculos, es necesario respetar un orden determinado para evitar errores.

La regla general indica que primero deben resolverse los paréntesis, si existen. Luego se realizan las potencias y raíces. Después corresponde efectuar multiplicaciones y divisiones. Finalmente, se completan las sumas y restas.

Este sistema evita interpretaciones ambiguas y asegura que cualquier persona que aplique correctamente las reglas llegue a la misma solución.

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Paso a paso para resolver la cuenta

En la expresión 100 – 50 ÷ 5 × 2 no aparecen paréntesis, potencias ni raíces. Por lo tanto, la atención debe centrarse en la división y la multiplicación.

El primer cálculo consiste en resolver la división:

50 ÷ 5 = 10

A continuación se realiza la multiplicación:

10 × 2 = 20

Una vez completadas estas operaciones, la expresión queda reducida a:

100 – 20

Finalmente se efectúa la resta:

100 – 20 = 80

Por lo tanto, el resultado correcto es 80.

ecuaciones matemáticas

El error más frecuente

La confusión suele aparecer porque algunas personas interpretan que la resta debe realizarse antes que la división y la multiplicación. Si se comenzara calculando 100 – 50, el resultado obtenido sería diferente y la operación quedaría mal resuelta.

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