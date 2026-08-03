3 de agosto de 2026 - 18:25

Desafío matemático: ¿Cuánto es (50 - 50 x 0 + 5 ÷ 5)?

Parece una cuenta fácil, pero casi todos resuelven de izquierda a derecha sin respetar el orden correcto. El resultado del desafío es simple.

Este desafío no busca medir inteligencia matemática avanzada: expone un hábito automático que casi todos cometemos.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5. Cuatro números, tres operaciones básicas, ningún paréntesis que complique el panorama. Sin embargo, cuando se plantea este desafío, la mayoría llega al mismo resultado equivocado. El problema no es la dificultad matemática de la cuenta: es el hábito de leer de izquierda a derecha sin detenerse a pensar qué operación tiene prioridad.

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Cuál es el error que siempre se comete

La respuesta errónea más común es 1, y llega ahí siguiendo un razonamiento que parece perfectamente lógico si no se conoce la regla: se resuelve todo en el orden en que aparece escrito, de izquierda a derecha, sin distinguir jerarquías entre las operaciones.

Ese camino equivocado va así:

  • Primero 50 - 50, que da 0.
  • Después, ese 0 se multiplica por 0, y sigue dando 0.
  • Luego se suma 5, lo que da 5.
  • Y finalmente se divide ese 5 por 5, llegando a un resultado final de 1.

Cada paso individual de esa cuenta está bien resuelto. El problema es el orden: la multiplicación y la división tienen que resolverse antes que la resta y la suma, sin importar en qué posición aparezcan dentro de la expresión. Al ignorar esa jerarquía, toda la cuenta queda distorsionada desde el segundo paso.

Cómo es el procedimiento correcto, paso a paso

Paso 1: Identificar las multiplicaciones y divisiones

Antes de resolver nada, hay que separar los términos priorizando las operaciones de mayor jerarquía. En esta expresión, esos términos son 50 × 0 y 5 ÷ 5.

Son esas dos operaciones las que hay que resolver primero, independientemente de dónde estén ubicadas dentro de la cuenta completa.

Paso 2: Resolver la multiplicación y la división

Con esos dos términos identificados, se resuelven de manera independiente:

  • 50 × 0 = 0
  • 5 ÷ 5 = 1.

Paso 3: Sustituir en la cuenta original

Reemplazando esos resultados en la expresión original, lo que queda es: 50 - 0 + 1.

Paso 4: Resolver sumas y restas de izquierda a derecha

Recién en este último paso corresponde aplicar el orden de izquierda a derecha, porque ahora todas las operaciones que quedan son del mismo nivel jerárquico: sumas y restas.

  • 50 - 0 = 50
  • 50 + 1 = 51.

El resultado correcto de (50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5) es 51.

La expresión 50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5 parece una cuenta de nivel primario, pero funciona como una trampa casi perfecta para exponer un error de lectura matemática muy extendido. Resolverla bien está en solo un cambio de hábito: antes de operar de izquierda a derecha, hay que identificar primero qué multiplicaciones y divisiones hay en la expresión, resolverlas y recién después ocuparse de las sumas y restas que queden.

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