31 de julio de 2026 - 23:38

Quieren viajar de Francia a Marruecos en monopatín, pero podrían recibir fuertes multas por el desafío

Dos tiktokers iniciaron el recorrido a bordo de un monopatín de acrobacias y, según medios locales, ya habrían cometido varias infracciones de tránsito durante el viaje.

Quieren viajar de Francia a Marruecos en monopatín, pero podrían recibir fuertes multas por el desafío

Quieren viajar de Francia a Marruecos en monopatín, pero podrían recibir fuertes multas por el desafío

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Recientemente, dos jóvenes españoles se hicieron virales en las redes sociales tras emprender un desafío extremo: viajar desde Francia hasta Marruecos en monopatín.

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Gorka Lasa e Ibai Martín son dos tiktokers especializados en la cultura del scootering (patineta de acrobacias) que comparten retos extremos, tutoriales y competiciones en su canal de TikTok @gorka_lasa. El año pasado, los jóvenes recorrieron más de 1.000 kilómetros desde la ciudad de San Sebastián -en el país vasco de España- hasta París, en 30 días y con el mismo medio de transporte.

Para desafiarse, en los últimos días anunciaron que superarán los límites y buscarán cruzar España desde la frontera francesa hasta Marruecos, todo en monopatín. Un detalle no menor es que el vehículo no es eléctrico, lo que implica un esfuerzo muscular constante.

En videos publicados en sus redes sociales, se puede ver a los influencers transitando por calles peligrosas y no permitidas para ese tipo de vehículos, cruzando puentes y deteniéndose para descansar y comer en diferentes lugares del recorrido.

Sin embargo, este reto podría ocasionar problemas legales a los jóvenes debido a la cantidad de infracciones de tránsito que habrían cometido. En las imágenes también se los observa circular sin ningún tipo de protección y por sectores no permtidos.

Las posibles sanciones por el desafío viral

Según medios locales, los jóvenes habrían incurrido en las siguientes infracciones:

Multas por circular en vías prohibidas: El acceso a autopistas y autovías con vehículos con monopatines o caminando está prohibido y considerada una infracción grave, con una una sanción económica de 200 euros.

Conducción negligente o temeraria: Dependiendo de la gravedad de las maniobras captadas en los vídeos, la sanción administrativa podría variar. En este sentido, la conducción negligente se multa con 200 euros (infracción grave), mientras que la conducción temeraria, si no es constitutiva de delito, supone una infracción muy grave castigada con 500 euros.

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