Francia se suma a Alemania y a otros destinos que impulsan el turismo educativo, favoreciendo la movilidad internacional y la llegada de visitantes desde India, África y otros mercados

Francia profundiza su estrategia para convertirse en uno de los principales destinos de movilidad educativa internacional , en un escenario donde Alemania también registra cifras récord de estudiantes extranjeros. El movimiento apunta especialmente a India, pero también mantiene el foco sobre África, Asia y otros mercados con una demanda creciente de formación en Europa.

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El concepto de turismo educativo incluye viajes para estudiar una carrera, realizar un intercambio, asistir a cursos de idiomas o participar de programas breves. Sin embargo, un estudiante de larga duración no ingresa jurídicamente como turista : debe cumplir los requisitos académicos, económicos y migratorios establecidos por el país receptor.

Francia recibió aproximadamente 443.500 estudiantes extranjeros durante el ciclo 2024-2025 , un 3% más que el año anterior y un 17% por encima del registro de cinco años atrás. Alemania, por su parte, superó los 400.000 estudiantes y doctorandos internacionales durante el mismo período.

El objetivo más concreto fue ratificado en febrero de 2026 por Emmanuel Macron y el primer ministro indio, Narendra Modi. Ambos gobiernos acordaron trabajar para elevar la cantidad de estudiantes indios en Francia de unos 10.000 a 30.000 para 2030 .

Una de las herramientas es el programa Classes Internationales , que permite que jóvenes provenientes del sistema secundario indio realicen una preparación lingüística y metodológica antes de comenzar sus estudios superiores en Francia.

La estrategia también contempla revisar el reconocimiento mutuo de títulos, aumentar la cooperación entre universidades y facilitar trámites administrativos. Durante los encuentros bilaterales de 2026 participaron más de 200 instituciones educativas y científicas de ambos países.

La posibilidad de acceder a carreras y posgrados dictados total o parcialmente en inglés también busca reducir la barrera idiomática, aunque aprender francés continúa siendo importante para la vida cotidiana, las prácticas profesionales y la inserción laboral.

Alemania ya tiene a India como su principal mercado

Alemania recibió alrededor de 402.000 estudiantes y doctorandos internacionales durante el invierno académico 2024-2025. India se consolidó como el principal país de origen, con casi 59.000 alumnos, un 20% más que el año anterior.

La región de Asia-Pacífico representó el 33% de los estudiantes extranjeros en Alemania, mientras que el norte de África y Medio Oriente aportaron otro 19%. Las ingenierías, las ciencias naturales, la economía y el derecho aparecen entre las áreas con mayor presencia internacional.

Francia conserva, a su vez, una relación histórica con países africanos. Marruecos, Argelia y Senegal se encuentran entre los principales orígenes de sus estudiantes extranjeros, junto con China, Italia y otros mercados europeos y asiáticos.

Por qué la educación también moviliza turismo

La llegada de estudiantes genera demanda de alojamiento, transporte, gastronomía, actividades culturales y viajes internos. También puede atraer visitas de familiares y extender el vínculo con el destino después de terminar la carrera.

No obstante, elegir un país únicamente por una campaña promocional puede generar problemas. Antes de viajar es necesario comparar: