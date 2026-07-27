27 de julio de 2026 - 15:50

Francia se une a España y otras naciones en los esfuerzos urgentes de evacuación mientras Europa lucha contra incendios forestales cada vez más graves

El bloque regional ya registra más de 250 mil hectáreas calcinadas y advierten que la toxicidad del humo de los focos es un 93% más letal que la contaminación convencional.

Siguen los incendios en todo Euroa: Francia tuvo que ordenar la salida de 110.000 personas de la región afectada.&nbsp;

Siguen los incendios en todo Euroa: Francia tuvo que ordenar la salida de 110.000 personas de la región afectada. 

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Por Daniela Leiva

La crisis climática golpea con fuerza el verano europeo de 2026. Francia ordenó la salida de 110.000 personas en la región de Gironda, sumándose a la emergencia nacional declarada en España por los incendios en Madrid y Ávila. La situación crítica alcanza a once países, amenazando la salud pública y el sector turístico en plena temporada alta.

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En territorio francés, el avance de las llamas hacia el área metropolitana de Burdeos obligó a habilitar centros de exposiciones para miles de desplazados, mientras equipos de seis países colaboran en las tareas de extinción tras la muerte de dos bomberos. En total, ya se han contabilizado 1.254 incendios activos en lo que va del año en todo el continente, afectando gravemente a Portugal, Italia y Grecia.

El mapa del fuego: de Burdeos a Madrid

La magnitud de los incendios en Ávila y Madrid ha sido calificada por las autoridades locales como la peor en la historia de la región, movilizando a cientos de efectivos de la Guardia Civil y helicópteros para proteger a las comunidades. Esta tendencia se repite en el sur de Europa, donde el calor extremo y la sequía prolongada facilitan la propagación de focos que consumen miles de hectáreas de bosques y paisajes protegidos en cuestión de horas.

Este fenómeno responde a una mecánica climática extrema. Las olas de calor prolongadas eliminan la humedad de los bosques, pastizales y matorrales, convirtiendo la vegetación en un combustible altamente inflamable. Al arder, estos focos liberan carbono negro y gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global, creando un ciclo destructivo donde el aumento de la temperatura genera incendios cada vez más intensos, rápidos y difíciles de controlar por los servicios de emergencia.

Impacto sanitario y económico en plena temporada

La amenaza trasciende las zonas de fuego. El humo cargado de partículas finas viaja miles de kilómetros cruzando fronteras internacionales y exponiendo a millones de personas a riesgos cardiovasculares y respiratorios graves. Investigaciones publicadas en The Lancet sugieren que la toxicidad de las partículas generadas por los incendios forestales es muy superior a la de otras fuentes de polución urbana, lo que incrementa significativamente la tasa de mortalidad asociada.

Simultáneamente, el sector turístico enfrenta un panorama incierto con posibles cancelaciones masivas en destinos clave como la cuenca de Arcachón o las regiones rurales de España e Italia. Aunque aún no hay cifras oficiales de pérdidas, la degradación de la calidad del aire y las evacuaciones constantes golpean la confianza del visitante en el momento de mayor consumo del año, poniendo en riesgo los ingresos estivales de gran parte del continente.

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