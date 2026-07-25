Así es la mansión de 300 metros de Moria Casán: una pileta de ensueño y una colección de arte en Parque Leloir

La mansión de Moria Casán en Parque Leloir tiene alrededor de 300 metros cuadrados cubiertos y está rodeada por un amplio espacio verde. La propiedad, ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó, funciona como su refugio personal y refleja una estética donde el arte, la iluminación y los objetos llamativos ocupan casi todos los ambientes .

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Lejos de una decoración minimalista, la casa reúne cuadros, esculturas, piezas con formas de animales y figuras que Moria fue incorporando con el paso de los años. Algunas obras incluso fueron colocadas en el techo porque las paredes ya no alcanzaban para exhibir toda la colección , según explicó la propia actriz durante una recorrida televisiva.

La vivienda está distribuida en dos niveles y cuenta con ambientes amplios, grandes entradas de luz natural y una fuerte conexión con el jardín. Distintas publicaciones sitúan la superficie cubierta en unos 300 metros cuadrados y mencionan alrededor de 700 metros adicionales de parque.

Desde el exterior, la propiedad conserva un perfil más discreto que sus interiores. Una vez atravesado el ingreso, aparecen senderos rodeados de plantas, sectores preparados para descansar y una decoración que mezcla colores intensos, estampados animal print y muebles de estilos diferentes .

Parque Leloir fue elegido por Moria por la tranquilidad y la presencia constante de árboles. La zona se encuentra al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y se caracteriza por sus calles sinuosas, lotes amplios y construcciones separadas por una abundante vegetación.

La pileta es una de las protagonistas del jardín

Uno de los espacios más fotografiados es la gran piscina exterior, rodeada por vegetación y sectores de descanso. Algunas descripciones señalan que está climatizada y que incorpora una caída de agua, aunque esos detalles pueden haber cambiado con las distintas remodelaciones de la propiedad.

La pileta no aparece aislada del resto de la casa. Forma parte de un espacio exterior pensado para pasar largas jornadas al aire libre y se integra con el parque mediante palmeras, plantas ornamentales y mobiliario de jardín.

Durante los meses cálidos, ese sector se convierte en uno de los centros de la vivienda. La combinación de agua, vegetación y privacidad permite que la residencia conserve una sensación de retiro, pese a encontrarse relativamente cerca de Buenos Aires.

Cuadros, esculturas y una colección de duendes

El living es uno de los ambientes que mejor representa la personalidad de Moria. La actriz lo definió y organizó como si se tratara de una escenografía, con diferentes puntos de luz destinados a destacar cuadros, esculturas e intervenciones artísticas.

La colección incluye figuras de animales, piezas de colores fuertes y numerosos duendes. No responde a una única corriente decorativa: los objetos fueron acumulados por afinidad personal, recuerdos o por el impacto visual que generan.