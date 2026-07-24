Así es la casa de Anne Hathaway por dentro: terciopelo y madera al estilo de la "vieja aristocracia"

La casa de Anne Hathaway en el sur de California se aleja por completo de la estética minimalista que suele dominar los interiores modernos. La propiedad, construida en 1906 y renovada por Studio Shamshiri, combina una estructura de madera oscura con textiles luminosos, muebles contemporáneos y detalles de inspiración británica.

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El resultado recupera una tendencia que apuesta por ambientes cálidos, maximalistas y cargados de personalidad. En lugar de espacios blancos y despejados, la vivienda mezcla colores, texturas y piezas llamativas para crear una atmósfera similar a la de una antigua casa aristocrática europea.

Uno de los elementos que define la vivienda es la presencia de madera en paredes, vigas y diferentes estructuras arquitectónicas. Este material aporta una sensación de refugio y conecta la propiedad con su historia.

Sin embargo, el diseño evita que el exceso de madera convierta los ambientes en espacios oscuros. Para equilibrar la estructura, se incorporan textiles claros, colores vivos y muebles con líneas contemporáneas.

La arquitectura conserva su carácter histórico, mientras que la decoración introduce elementos más atrevidos y alegres.

Esta fórmula permite recuperar una estética asociada con las antiguas casas de campo británicas, pero con una interpretación más moderna y menos solemne.

Una cocina pensada para vivir y compartir

La cocina también se distancia de los ambientes completamente despejados que suelen aparecer en las viviendas de celebridades. En este caso, el espacio fue pensado para ser utilizado diariamente.

también se distancia de los ambientes completamente despejados que suelen aparecer en las viviendas de celebridades. En este caso, el espacio fue pensado para ser Una isla delgada ocupa el centro y funciona como punto de reunión para cocinar y conversar. Las vigas y la carpintería de madera aportan solidez, mientras que los objetos de uso cotidiano permanecen visibles.

Para trasladar este estilo a otros hogares, la propuesta consiste en reemplazar elementos plásticos y poco decorativos por piezas funcionales que también puedan formar parte de la estética.

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El dormitorio combina rosa empolvado, madera y terciopelo

El dormitorio profundiza la inspiración de las casas de campo inglesas. Las paredes en tonos rosa empolvado se combinan con una estructura de cama de madera de inspiración mid-century y una mesita de noche de cuero.

El contraste de colores es uno de los recursos más destacados. Un jarrón turquesa y flores en tonos burdeos crean puntos de atención sobre el fondo rosado.

de colores es uno de los recursos más destacados. Un y crean puntos de atención sobre el fondo rosado. La decoración también apuesta por la mezcla de texturas. Sábanas claras, cojines florales, detalles estampados y elementos metálicos permiten construir un ambiente más complejo sin perder equilibrio.

El estilo de la casa se inspira en figuras de la cultura popular

Para definir los espacios comunes, Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, compartieron con los diseñadores referencias como Wes Anderson, David Bowie, Yves Saint Laurent y Rihanna.

La influencia de estas figuras se traduce en una decoración que mezcla simetría, colores inesperados y detalles de inspiración artística. Tonos como el azul huevo de pato y el verde pálido conviven con la madera oscura y las telas de aspecto lujoso.

El comedor apuesta por madera, arte y una iluminación más cálida

El comedor lleva la estética de la vivienda hacia un estilo más dramático. Las superficies de madera cubren gran parte del ambiente y se combinan con una escalera de diseño abierto que recuerda a las antiguas construcciones alpinas.

Una alfombra en tono púrpura oscuro añade profundidad, mientras que una lámpara de tela con flecos se convierte en uno de los principales puntos visuales.

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La casa de Anne Hathaway demuestra que la decoración puede alejarse del minimalismo sin caer en el exceso desordenado. La combinación recupera una estética vinculada a la "vieja aristocracia".