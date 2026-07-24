24 de julio de 2026 - 11:17

Créditos hipotecarios Banco Nación: qué casa podés comprar con una cuota de $878.454

Una simulación muestra cuánto hay que ganar, la cuota inicial y las principales condiciones para acceder a un préstamo UVA destinado a vivienda.

Una simulación del Banco Nación permite conocer la cuota inicial, los ingresos requeridos y las condiciones para comprar una casa con un crédito hipotecario UVA.

Una simulación del Banco Nación permite conocer la cuota inicial, los ingresos requeridos y las condiciones para comprar una casa con un crédito hipotecario UVA.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los créditos hipotecarios pueden ser una alternativa para quienes buscan comprar casa con financiamiento. A partir de una simulación del Banco Nación, es posible conocer cuánto sería la cuota inicial, los ingresos necesarios y las condiciones para acceder a un préstamo UVA.

Leé además

El Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos hipotecarios UVA para construcción, con financiamiento de hasta el 75% del valor de la vivienda y plazos de hasta 30 años.

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $1.008.936
La simulación corresponde a un crédito de $92 millones para construir una vivienda valuada en $125 millones.

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $732.775

En un caso de adquisición de vivienda única por $150.000.000, con un financiamiento de $110.000.000 a 25 años, la cuota inicial estimada asciende a $878.454, siempre que el solicitante cobre sus haberes en la entidad y adhiera a la opción de tope por CVS.

¿Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de $110 millones del Banco Nación?

Según la simulación para la compra o cambio de una vivienda única, el préstamo contempla un financiamiento equivalente al 73% del valor de la propiedad. Para acceder al crédito de $110.000.000, el solicitante debe acreditar ingresos netos mínimos de $1.756.908, mientras que, en caso de sumar titulares y codeudores, los ingresos requeridos ascienden a $3.513.815.

El pr&eacute;stamo analizado financia hasta el 73% del valor de una vivienda y contempla un plazo de devoluci&oacute;n de 25 a&ntilde;os.

El préstamo analizado financia hasta el 73% del valor de una vivienda y contempla un plazo de devolución de 25 años.

La simulación también indica que la cuota inicial es de $878.454, equivalente a 428,67 UVAs, tomando un valor de la UVA de $2.049,26.

En este escenario, el préstamo ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5%, un Costo Financiero Total (CFT) TNA del 8,4% y un CFT TEA del 8,74%.

Además, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y adquieren una vivienda única de hasta 210.000 UVAs pueden adherir a la opción de tope por CVS. En ese caso, el banco explica: "podrás adicionar una prima que te permitirá tener la opción de topear la cuota cuando la cuota calculada por UVA supere a la cuota calculada por la variación del índice CVS (Coeficiente de variación salarial)".

Requisitos y condiciones para solicitar los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación

Los Créditos Hipotecarios UVA del Banco Nación pueden destinarse a la adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente, además de una segunda vivienda.

Para la compra o cambio de vivienda, los plazos disponibles son de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, mientras que para obras de ampliación, refacción o terminación se ofrecen plazos de 5, 10 o 15 años. En todos los casos, la edad máxima prevista para cancelar el préstamo es de 85 años.

Adem&aacute;s de la cuota mensual, el cr&eacute;dito establece requisitos de ingresos, documentaci&oacute;n y la posibilidad de sumar codeudores para acceder al financiamiento.

Además de la cuota mensual, el crédito establece requisitos de ingresos, documentación y la posibilidad de sumar codeudores para acceder al financiamiento.

El banco permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. Además, es posible solicitar el crédito aunque no se sea cliente de la entidad.

Entre los requisitos se encuentran acreditar una antigüedad laboral mínima, presentar la documentación correspondiente según la situación laboral y cumplir con las condiciones establecidas para empleados, autónomos, monotributistas o jubilados y pensionados. Para iniciar el trámite también es obligatorio presentar el DNI y la documentación que respalde los ingresos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La línea financia hasta el 90% del presupuesto de obra, según el destino y el valor final de la vivienda

Créditos hipotecarios del Banco Nación para construir: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $326.500

El Gobierno igualó las condiciones para las compras internacionales realizadas por Correo Argentino y por servicios de courier.

Compras internacionales: qué cambia para comprar en Shein, Temu y Amazon desde Argentina

Por Melisa Sbrocco
El CEO de Carrefour aseguró que la nueva estrategia comercial comenzó a mostrar resultados en la operación argentina.

Carrefour Argentina: el CEO aseguró "creemos que lo peor ya quedó atrás" tras desistir de la venta

Por Redacción Economía
La entrega de premios de la FEM del año pasado

La FEM convoca al premio Joven Empresario Mendocino 2026

Por Redacción Economía