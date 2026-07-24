Créditos hipotecarios Banco Nación: qué casa podés comprar con una cuota de $878.454

Los créditos hipotecarios pueden ser una alternativa para quienes buscan comprar casa con financiamiento . A partir de una simulación del Banco Nación , es posible conocer cuánto sería la cuota inicial, los ingresos necesarios y las condiciones para acceder a un préstamo UVA.

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $732.775

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $1.008.936

En un caso de adquisición de vivienda única por $150.000.000 , con un financiamiento de $110.000.000 a 25 años , la cuota inicial estimada asciende a $878.454 , siempre que el solicitante cobre sus haberes en la entidad y adhiera a la opción de tope por CVS.

Según la simulación para la compra o cambio de una vivienda única, el préstamo contempla un financiamiento equivalente al 73% del valor de la propiedad . Para acceder al crédito de $110.000.000 , el solicitante debe acreditar ingresos netos mínimos de $1.756.908 , mientras que, en caso de sumar titulares y codeudores, los ingresos requeridos ascienden a $3.513.815 .

La simulación también indica que la cuota inicial es de $878.454 , equivalente a 428,67 UVAs , tomando un valor de la UVA de $2.049,26 .

El préstamo analizado financia hasta el 73% del valor de una vivienda y contempla un plazo de devolución de 25 años.

En este escenario, el préstamo ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 6% , una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% , un Costo Financiero Total (CFT) TNA del 8,4% y un CFT TEA del 8,74% .

Además, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y adquieren una vivienda única de hasta 210.000 UVAs pueden adherir a la opción de tope por CVS. En ese caso, el banco explica: "podrás adicionar una prima que te permitirá tener la opción de topear la cuota cuando la cuota calculada por UVA supere a la cuota calculada por la variación del índice CVS (Coeficiente de variación salarial)".

Requisitos y condiciones para solicitar los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación

Los Créditos Hipotecarios UVA del Banco Nación pueden destinarse a la adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente, además de una segunda vivienda.

Para la compra o cambio de vivienda, los plazos disponibles son de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, mientras que para obras de ampliación, refacción o terminación se ofrecen plazos de 5, 10 o 15 años. En todos los casos, la edad máxima prevista para cancelar el préstamo es de 85 años.

Además de la cuota mensual, el crédito establece requisitos de ingresos, documentación y la posibilidad de sumar codeudores para acceder al financiamiento.

El banco permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. Además, es posible solicitar el crédito aunque no se sea cliente de la entidad.

Entre los requisitos se encuentran acreditar una antigüedad laboral mínima, presentar la documentación correspondiente según la situación laboral y cumplir con las condiciones establecidas para empleados, autónomos, monotributistas o jubilados y pensionados. Para iniciar el trámite también es obligatorio presentar el DNI y la documentación que respalde los ingresos.