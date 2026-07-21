Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $1.008.936

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda continúan disponibles con financiamiento en UVA y plazos de hasta 30 años. La línea está destinada a quienes cobran sus haberes en la entidad y adhieren al mecanismo de tope por CVS, que busca reducir el impacto de las actualizaciones cuando la evolución de la UVA supera el crecimiento de los salarios.

Créditos hipotecarios del Banco Nación para construir: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $326.500

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $732.775

En una de las simulaciones más recientes del Banco Nación , un préstamo de $120.000.000 para construir una vivienda valuada en $170.000.000 genera una cuota inicial de $1.008.936 . La operación se realiza con una TNA del 6% , un CFT TNA del 8,4% y un CFT TEA del 8,74% .

Según el simulador oficial del Banco Nación, para obtener una cuota inicial de $1.008.936 es necesario solicitar un crédito hipotecario de $120.000.000 destinado a la construcción de una vivienda única , con un plazo de 25 años .

En este ejemplo, la propiedad tiene un valor de $170.000.000 , por lo que el banco financia el 71% del proyecto . La cuota equivale a 493,24 UVAs , mientras que el monto inicial del préstamo representa 58.664,5 UVAs .

Para acceder a este financiamiento, el Banco Nación estima que el solicitante deberá acreditar ingresos netos mínimos de $2.017.873 si se presenta de manera individual. En caso de sumar titulares y codeudores, los ingresos requeridos ascienden a $4.035.746 .

El simulador del Banco Nación calcula una cuota inicial de $1.008.936 para un crédito de $120 millones a 25 años.

¿Qué tasas aplica el Banco Nación para los créditos de construcción?

Para esta línea de construcción de vivienda única, el simulador del Banco Nación muestra las siguientes condiciones financieras:

Valor de la UVA: $2.045,53.

$2.045,53. TNA: 6%.

6%. TEM: 0,5%.

0,5%. CFT TEM: 0,7%.

0,7%. CFT TNA: 8,4%.

8,4%. CFT TEA: 8,74%.

Estas condiciones corresponden a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación y adhieren al mecanismo de tope por CVS. Como se trata de un crédito en UVA, el capital y las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de esa unidad de valor.

Requisitos para acceder a los créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación

El Banco Nación permite solicitar los créditos hipotecarios UVA para construcción de vivienda única de forma individual o sumando ingresos. La entidad admite hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. En los casos en que participen codeudores, los ingresos de los titulares deberán representar al menos el 50% del valor de la cuota.

Además, el cónyuge debe firmar la operación, aun cuando no aporte ingresos, por cuestiones vinculadas al régimen patrimonial o al asentimiento.

En cuanto a los requisitos laborales, los empleados en relación de dependencia con planta permanente deben acreditar un año de antigüedad laboral, con un mínimo de seis meses en el empleo actual. Los empleados contratados o que no pertenezcan a planta permanente deberán demostrar 12 meses de antigüedad en su trabajo actual.

Para acceder al préstamo se requieren ingresos netos desde $2.017.873 y se pueden sumar titulares y codeudores.

Para los trabajadores independientes, los autónomos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias deben acreditar dos años de ejercicio de la actividad desde la presentación de la primera declaración jurada. Los monotributistas, en tanto, deben contar con dos años desde la inscripción al régimen y un año en la categoría vigente.

La documentación exigida incluye el DNI, los últimos tres recibos de sueldo para empleados, los comprobantes de aportes y certificación de ingresos para autónomos, los últimos seis pagos del Monotributo para monotributistas y los últimos tres recibos de haberes para jubilados y pensionados.

Por último, el Banco Nación aclara que no es obligatorio ser cliente para solicitar un crédito hipotecario. Quienes no perciban sus haberes en la entidad también pueden acceder a los Créditos Hipotecarios +Hogares, aunque las condiciones financieras pueden diferir de las ofrecidas a los clientes que acreditan su sueldo en el banco.