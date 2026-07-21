Llega otra gigante internacional a la Argentina: hasta 20 locales de ropa y una inversión de USD 20 millones

La llegada de marcas internacionales al mercado argentino suma a la cadena francesa de ropa Kiabi, que confirmó su desembarco en el país con un ambicioso plan de expansión que incluye una inversión de 20 millones de dólares y la apertura de unos 20 locales en distintas ciudades durante los próximos años.

Un vaso durante el lavado y la ropa queda blanca como la nieve: una lavandera experimentada siempre agrega este producto al lavarropas con el detergente

Filas en los outlets y menos marcas: así cambió la forma de comprar ropa en Mendoza

La firma arribará de la mano de Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, el mismo consorcio que impulsó el regreso de Decathlon a la Argentina en 2025.

Con esta incorporación, la familia Mulliez continúa fortaleciendo su presencia en el mercado local y amplía su apuesta por el sector del consumo masivo.

El primer local de Kiabi abrirá sus puertas el próximo 11 de agosto en Florida 313, en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires . La web oficial ya está habilitada: kiabi.ar .

El establecimiento contará con una superficie de 1.500 metros cuadrados y ofrecerá el catálogo completo de la marca, que incluye prendas para mujeres, hombres, niños y bebés, además de una línea de artículos para el hogar.

Hacia fines de este año inaugurará un segundo punto de venta de 1.200 metros cuadrados en el centro comercial Portal Rosario, dando inicio a una estrategia que prevé un crecimiento sostenido en distintas regiones del país.

En una primera etapa, Kiabi buscará alcanzar una red de 10 tiendas en un plazo estimado de entre dos y tres años. Luego, el objetivo será duplicar esa presencia hasta llegar a unas 20 sucursales, consolidando una cobertura nacional.

Según el plan presentado por la compañía, la operación generará alrededor de 300 puestos de trabajo directos y otros 100 indirectos durante los primeros años de actividad.

La estrategia comercial combinará locales físicos con una plataforma de venta online, bajo un modelo omnicanal que permitirá integrar ambos canales y ofrecer una experiencia de compra unificada para los clientes.

Llega la tienda de ropa Kiabi a Argentina Web

Uno de los principales atributos con los que la marca buscará competir será su propuesta de moda para toda la familia, con foco en precios accesibles, una amplia disponibilidad de talles y prendas pensadas para el uso cotidiano, un segmento especialmente sensible para el bolsillo de los consumidores argentinos.

Kiabi llega a Argentina de la mano de quienes trajeron a Decathlon

Kiabi nació en Francia en 1978 y, desde entonces, construyó una fuerte presencia internacional.

Actualmente opera 648 puntos de contacto distribuidos en 37 países y, en su último ejercicio, alcanzó una facturación de 2.500 millones de euros, lo que la posiciona entre las principales cadenas especializadas en moda familiar.

Su desembarco coincide con un renovado interés de grandes marcas extranjeras por instalarse o ampliar operaciones en la Argentina, gracias a las condiciones macroeconómicas y la apertura de importaciones.

En los últimos meses también se confirmaron proyectos de firmas como H&M, que se sumará a otras etiquetas internacionales que ya iniciaron operaciones o reforzaron su presencia, entre ellas Victoria's Secret, Columbia, Dolce & Gabbana, Miniso, Wendy's o Indian.

Decathlón del complejo Al Río, en Vicente López (Buenos Aires) Gentileza

Grupo One, socio estratégico de Kiabi, ya dio un primer paso en ese proceso con el regreso de Decathlon. La cadena francesa especializada en artículos deportivos abrió hasta el momento dos megatiendas: una en el complejo comercial Al Río, en Vicente López, y otra en la ciudad de Córdoba.

Además, el grupo analiza continuar la expansión de Decathlon hacia otros mercados del interior del país. Entre las ciudades que aparecen en los planes figuran Rosario (a fin de año), Mendoza, Tucumán y Mar del Plata, aunque por el momento no se anunciaron fechas oficiales para esas aperturas.