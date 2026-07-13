Filas en los outlets y menos marcas: así cambió la forma de comprar ropa en Mendoza

En un contexto de caída del poder adquisitivo y cambios en los hábitos de consumo, cada vez más mendocinos eligen los outlets para renovar el guardarropa sin gastar de más. La búsqueda de precios bajos desplazó, en muchos casos, la prioridad por las marcas y convirtió a estos locales en una de las principales alternativas para quienes buscan ahorrar.

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El presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alín, sostuvo en diálogo con Los Andes que el principal cambio está vinculado a la situación económica. “La gente no tiene plata”, resumió. En ese sentido, indicó que la caída del poder adquisitivo llevó a muchos consumidores a dejar de priorizar las marcas reconocidas para optar por prendas más económicas.

“Ha disminuido en relación al ingreso familiar. A lo mejor antes alguien compraba, era marquista y dejó de ser marquista”, afirmó. “Ha disminuido en relación al ingreso familiar. A lo mejor antes alguien compraba, era marquista y dejó de ser marquista”, afirmó.

Aun así, Alín remarcó que existen diferencias en la calidad de las prendas. “La ropa de marca dura más, tiene un tiempo de duración, de mantener los colores, de durabilidad, diferente a otro tipo” , señaló.

La creciente presencia de tiendas online internacionales como Shein y Temu , sumada al desembarco de cadenas extranjeras en el país, también modificó el escenario comercial. “Hay clientes para todos los gustos y para todos los bolsillos” , reconoció Alín.

Sin embargo, cuestionó las condiciones en las que compiten este tipo de empresas. “Para nosotros es deslealtad comercial esto, porque mientras nosotros tenemos que sostener el empleo, pagarle a un empleado, o varios, o pagar los impuestos, estas empresas no pagan nada acá, entonces es una deslealtad comercial”, sostuvo.

Además, aseguró que las plataformas de venta online del exterior acumulan numerosos reclamos de los consumidores. “Está en Defensa del Consumidor la cantidad de quejas que hay, porque no se lo devuelven, o no llega a tiempo, o le tardan en devolver el dinero, y un montón de complicaciones que no se hacen eco”, afirmó.

En cuanto al impacto sobre los comercios mendocinos, Alín aseguró que “han habido muchas altas, muchas bajas” en los locales de indumentaria de la Ciudad. Según explicó, algunos comerciantes cerraron sus puertas, mientras que otros optaron por reducir costos. “Se han ido a locales más chicos, se han achicado, hubo un cambio de razón social para poder sostener el negocio un tiempo más”, detalló.

Para el dirigente, este escenario responde, en parte, a la apertura de las importaciones. “Son las consecuencias de la indiscriminación de la manera que se ha abierto la importación”, concluyó.

Los outlets que marcan tendencia en Mendoza

Los outlets se consolidaron como uno de los principales destinos para quienes buscan renovar el guardarropa sin gastar de más. En Mendoza, locales como Pueblo de Ropa, Le Utthe Outlet, Seus Outlet, Indian Market, Lola Outlet y The Factory ganaron protagonismo gracias a sus promociones permanentes, liquidaciones y precios por debajo de marcas tradicionales.

Uno de los casos más llamativos fue el de The Factory, que se volvió viral en TikTok luego de que la cuenta mostrara prendas con descuentos de hasta el 50%. En el video se exhibían camperas desde $10.000 hasta $20.000, conjuntos de jogging a $15.000 y remeras de manga larga a $2.500, además de opciones para mujeres, hombres y niños. La publicación superó las 95.000 reproducciones y provocó una extensa fila de personas que esperaban para ingresar al local y aprovechar las ofertas.

El fenómeno refleja el peso que hoy tienen las redes sociales en las decisiones de compra. Un video viral puede convertir a un comercio en tendencia de un día para otro y atraer clientes que, en muchos casos, llegan motivados por la posibilidad de encontrar prendas a precios considerablemente más bajos.

Más allá del impacto de las redes sociales, la demanda responde principalmente al contexto económico. Con presupuestos más ajustados, cada vez más consumidores priorizan el precio y están dispuestos a recorrer distintos locales o incluso hacer largas filas para acceder a descuentos.