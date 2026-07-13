Cómo seguirá el ciclo lectivo 2026: censos para todos y alerta por posibilidades de seguir en diciembre

El lunes 20 se habrán terminado las vacaciones de invierno en Mendoza y los alumnos de los niveles obligatorios deberán volver a las aulas. Esto incluye a más de 430.000 chicos de nivel inicial, primaria y secundaria que reanudarán el ciclo lectivo.

El receso invernal marca no solo el descanso necesario sino el inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo 2026, que siempre trae novedades. Entre ellas, este año con la particularidad de que en primaria, los chicos se están jugando la chance de tener que continuar con los aprendizajes en diciembre , luego de que culminen las clases, si es que no lograron cumplimentar los nuevos requisitos para promocionar establecidos este año por la Dirección General de Escuelas (DGE) . Esta mitad de año traerá además pruebas de aprendizaje y congresos clave.

Y uno de los puntos que seguramente más interesa a los chicos: ¿hasta cuándo hay que ir al colegio?

En el marco de la apuesta del gobierno local a que los chicos estén en la escuela como parte sustancial del aprendizaje efectivo, debido a que se observa una fuerte relación entre el alto ausentismo y el bajo desempeño, este año hubo cambios. Esos cambios podrían implicar que muchos alumnos de primaria deban continuar asistiendo a clases hasta ya avanzado diciembre.

Es que desde este ciclo lectivo se exigirá que los alumnos de primaria cumplan con el 80% de asistencia a clases. Quienes no alcancen este nivel de presencialidad, e independientemente del rendimiento académico, deberán rendir todos los contenidos en diciembre, en la instancia de recuperación de saberes. Las autoridades contabilizan que hay muchos casos que llegan a tener 40 faltas (lo que implica la pérdida del 20% de los días de clase del año) e incluso mencionan algunos casos aislados que llegan a tener hasta 80.

Tras las vacaciones de invierno, cómo será la segunda mitad del ciclo lectivo en Mendoza y el grupo de alumnos que debe estar especialmente atento

El último día regular de clases establecido en el calendario es el 27 de noviembre. Al respecto, Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la provincia, advirtió: “Van a continuar hasta el 19 de diciembre los chicos que no hayan acreditado todos los espacios curriculares. Y en este sentido hay que recordar la vigencia del 80% de asistencia para el nivel primario, porque ahí puede ser que algunos papás se encuentren con la sorpresa, porque no se dieron cuenta y faltaron mucho los chicos”.

Y agregó: “Ellos ya saben que si a los chicos les quedan materias que no han aprobado o estaban en situación de alumno condicional en asistencia, tienen que ir hasta el 19 de diciembre".

Primer grado recupera autonomía: chances de repitencia

Con la nueva resolución 6970/25 publicada los primeros días de enero, se establecieron modificaciones en la forma de organización, evaluación y promoción en primer grado, con impacto en el Primer Ciclo del Nivel Primario. Con esto se revierte un cambio que la DGE había implementado en 2013, cuando se decidió considerar a primero y segundo grado como una unidad pedagógica para respetar los tiempos individuales, eliminando la repetición en primer grado.

Tras las vacaciones de invierno, cómo será la segunda mitad del ciclo lectivo en Mendoza y el grupo de alumnos que debe estar especialmente atento Foto: Gobierno de Mendoza

Por eso, a partir de este año hay un cambio radical: para los alumnos que ingresaron a primer grado en 2026, cada año se evaluará de manera independiente, abriéndose la posibilidad de que algunos chicos permanezcan o repitan primer grado si no logran los aprendizajes esenciales. El objetivo es garantizar aprendizajes reales y evitar el arrastre de desafíos que terminaban perjudicando a los alumnos en tercer grado.

“Nosotros lo que queremos es fortalecer desde el primer grado cada año escolar para que los chicos pasen del primer ciclo al segundo ciclo con la alfabetización inicial lograda, con todos los chicos leyendo y escribiendo correctamente para la edad en la que se encuentran”, explicó Ferrari.

La funcionaria sumó un dato clave para el cierre de año: "Debido a la unidad pedagógica que se eliminó entre primero y segundo, y que el primer grado funciona como una unidad pedagógica en sí misma, los niños que no hayan logrado la alfabetización que corresponde al primer grado al 27 de noviembre también van a tener que seguir yendo hasta el 19 de diciembre".

De esta manera, los chicos que no logren los saberes correspondientes en la época de clases irán al período de intensificación de diciembre y, si no lo logran, tendrán la instancia de febrero.

Pruebas de aprendizaje para todos

Estos últimos meses del año concentrarán un fuerte cronograma de evaluaciones tanto provinciales como nacionales. Los operativos censales involucran a un aproximado de 355.000 estudiantes de nivel inicial, 1° a 7° grado de la primaria y 1° a 6° año de la secundaria.

Dentro de este esquema, entre los meses de septiembre y octubre se desarrollará la Segunda Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora, mientras que en noviembre se implementará el Censo Provincial de Matemática.

Pero además, como cada año, se toma una instancia muestral, que abarca a 3° y 6° grado de primaria, y a 1° año de secundaria, pertenecientes a 64 escuelas. A nivel nacional, se realizará el Operativo Nacional Aprender los días 17 y 18 de noviembre, destinado a los estudiantes de tercer año de la secundaria.

Tras las vacaciones de invierno, cómo será la segunda mitad del ciclo lectivo en Mendoza y el grupo de alumnos que debe estar especialmente atento. Foto: DGE

Respecto a las diferencias entre los formatos, Ferrari detalló: "La Dirección de Evaluación genera el formato de muestra en cierres de ciclo; tercer grado y sexto grado de primaria son los que generalmente hacemos como muestra. Además del censo de primer año de secundaria, tenemos también la intención de generar muestras en secundaria en segundo y quinto, dependiendo de la disponibilidad de personas".

Sobre el Operativo Aprender, la funcionaria aclaró que este año se focaliza en tercer año de la secundaria y que "la participación va a ser de aproximadamente 28.000 estudiantes contemplando todos los de la provincia", con variaciones menores por realidades específicas como las escuelas albergues o el ausentismo de ese día.

Congresos de Educación en Mendoza

La segunda mitad del año sumará dos encuentros pedagógicos de gran relevancia para el sector docente.

Segundo Congreso Internacional de Matemática: se realizará los días 27 y 28 de agosto. Tras una primera edición provincial, esta vez tendrá carácter nacional e internacional. "Es muy probable que tengamos algunas delegaciones de Chile y muy probablemente de Perú, más allá de delegaciones de todo el país. Aspiramos a una presencia de más de 3.000 docentes", destacó la subsecretaria.

Primer Congreso Provincial de Primera Infancia: tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre y estará destinado a jardines maternales y nivel inicial (desde los 45 días a los 5 años). Esto está enmarcado en la intención de universalizar el año próximo la sala de tres y la intención de ordenar lo que son los jardines a través del proyecto de ley que está en la Legislatura, buscando que la trayectoria escolar sea mirada "con los mismos ojos" desde el inicio.

Cómo será el fin de año

El calendario escolar de Mendoza ya estipula cómo serán las últimas semanas del ciclo lectivo:

27 de noviembre: Finalización del período regular de clases.

30 de noviembre al 18 de diciembre: Período de recuperación e intensificación de saberes de fin de año (tres semanas) para quienes deban acreditar contenidos prioritarios o posean condición de asistencia condicional. Los alumnos con la totalidad de contenidos aprobados dejan de asistir al inicio de esta etapa.

22 de diciembre: Finalización de actividades para estudiantes y docentes. Ese mismo día se realizarán las Segundas Jornadas Institucionales del año, destinadas a supervisores, directivos, equipos de gestión, docentes y personal con cargo de todos los niveles para realizar la evaluación funcional y la propuesta de mejora del próximo ciclo.

23 de diciembre: Finalización oficial de actividades para directores de todos los niveles y modalidades, y supervisores.