La DGE busca fortalecer el paso a la escuela secundaria con una nueva estrategia ¿Mejorarán los Aprendizajes?

La apuesta apunta por un lado a consolidar aquellos contenidos fundamentales durante la trayectoria de séptimo grado, para luego realizar una evaluación, en primer año. Con estos resultados, se busca adaptar el abordaje durante esa primera etapa de la educación secundaria y por otra parte, retroalimentar y ajustar lo planteado en el último año de la primaria.

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Por eso, ha enfocado la estrategia entre séptimo grado y primer año, para fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática .

La apuesta apunta por un lado a consolidar aquellos contenidos fundamentales durante la trayectoria de séptimo grado, para luego realizar una evaluación, en primer año. Con estos resultados, se busca adaptar el abordaje durante esa primera etapa de la educación secundaria y por otra parte, retroalimentar y ajustar lo planteado en el último año de la primaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una evaluación diagnóstica al inicio de la escuela secundaria, para medir saberes de los chicos de primer año. Foto: Gobierno de Mendoza

En definitiva, tras haber implementado el uso de cuadernillos, la DGE lanzó este lunes la Evaluación diagnóstica de inicio de nivel secundario para conocer con qué recursos están llegando los chicos a ese nivel.

Mejorar los aprendizajes en secundaria

Sobran los ejemplos sobre el magro desempeño de los estudiantes en diversas evaluaciones de aprendizaje. Las pruebas Aprender 2024 realizadas a alumnos del último año de secundaria, dieron cuenta de que los resultados están lejos de ser los ideales, en particular en Matemática. Peor aún, en esa área los resultados muestran un deterioro en las mencionadas pruebas si se observa la tendencia de los últimos años. Por ello, la idea es incidir antes de que sea demasiado tarde.

A punto de egresar del nivel obligatorio, en quinto o sexto año de la escuela secundaria, 7 de cada 10 chicos (79,3%) no supera el nivel básico en Matemática. En Lengua el panorama es mejor aunque dista de ser lo esperable: en ese caso son 43,1% o 4 de cada 10 quienes no superan el nivel básico.

La Evaluación Diagnóstica fue lanzada este lunes y se extenderá hasta el 30 de abril. El operativo, coordinado por la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, incluirá a todos los alumnos de primer año de la provincia, con una cobertura de más de 33.000 estudiantes de 410 escuelas estatales y privadas (tanto orientadas como técnicas). Se trata de una propuesta distinta de los ya conocidos Censo de Fluidez Lectora y de Matemática, que apuntan a todos los alumnos el sistema.

Nélida Maluf, titular del área, explicó que el censo busca medir habilidades logradas en séptimo grado sobre dos ejes fundamentales. Por un lado, Matemática, en resolución de problemas y operaciones base. Por otro, Lengua, en comprensión lectora y reflexión del lenguaje.

Cuándo estarán los resultados del censo y cómo se usarán

“Es para determinar cuáles son aquellos aprendizajes y las dificultades que están presentando, tanto en la matemática como en la comprensión”, refirió la funcionaria

A diferencia de otros operativos que demoran meses en entregar resultados, esta apuesta promete agilidad. La carga de datos se realiza a través del sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), lo que permitirá obtener reportes en apenas 15 días.

En las secundarias más pedidas ingresan con promedio 9,60 La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una evaluación diagnóstica al inicio de la escuela secundaria, para medir saberes de los chicos de primer año.

“Cada una de las escuelas va a recibir, a mediados de mayo, un reporte nominalizado, alumno por alumno, de cuáles son esas dificultades para que los profesores en primer año, tanto de matemática como en lengua, puedan ajustar sus planificaciones”, especificó. “A su vez -agregó-, las escuelas primarias van a recibir un reporte de cómo salieron sus estudiantes de séptimo del año pasado, justamente porque esto también nos sirve para poder implementar distintas actividades de formación continua con los docentes.

El desafío de pasar de la primaria a la secundaria

Uno de los puntos más críticos del sistema educativo es el "salto" de nivel. Para suavizar esta transición, la DGE implementó previamente cuadernillos de nivelación que fueron trabajados durante el inicio del ciclo lectivo.

Claudia Ferrari, Subsecretaria de Educación, destacó a Los Andes que el trabajo no comienza en el secundario, sino que se está reforzando la "Alfabetización Avanzada" desde cuarto grado en adelante.

”Se han desarrollado cuadernillos que funcionan como cierre de ciclo. Hay uno para tercer grado y otro para séptimo. Contienen ejercicios y evaluaciones sobre los saberes base que los chicos deben acreditar para seguir avanzando", señaló Ferrari.

“Se trabaja en garantizar los saberes que los chicos tienen que tener, no solo año a año, sino al cierre de los ciclos (...) Estos cuadernillos tienen ejercicios y evaluación, tienen todo el desarrollo de ejercicios vinculados a los saberes base que hay que acreditar y son contemplados al momento de hacer el censo”, detalló.

Explicó que estos cuadernillos se trabajan con las docentes durante el año para luego ser evaluados en el censo.

Diagnóstico en la secundaria

Además, a inicio de año, dijo que se implementa el cuadernillo de primer año en Lengua y Matemática, que es de diagnóstico, y permite evaluar los saberes que tiene que tener un estudiante que ingresó.

Esto se trabajó durante marzo. “Al evaluar se puede determinar qué saberes que debería tener el estudiante que ingresa a la secundaria están fortalecidos y cuáles necesitan seguir siendo trabajados porque las bases no están tan sólidas. Entonces, el docente de primero de Lengua y Matemática planifica su año escolar considerando el resultado de la evaluación del cuadernillo”, apuntó Ferrari.

Y agregó: “En el caso de primer año de secundaria hay una evaluación a principio de año y después está el censo, en este caso los primeros días de noviembre porque va a haber muestra y va a haber censo, de nuevo tenemos las dos cosas”.

Explicó que uno de los aspectos sustanciales de esto es que las planificaciones que los docentes elaboran estén no solamente en base a lo que está establecido que deben aprender, sino que revisa que en el paso de un nivel al otro, y lo mismo en el paso de un ciclo al otro, los estudiantes adquieran lo necesario y se fortalezcan estrategias si fuera requerido.

El rol de los docentes y directivos

El censo lanzado es aplicado por docentes de la misma institución, pero con una regla de transparencia: no es el docente del curso quien censa a sus propios alumnos. De esta manera, se busca garantizar la rigurosidad de la muestra.

“No es solo una evaluación para el alumno, es una devolución para el sistema", concluyó Maluf. Las escuelas primarias también recibirán el reporte de cómo egresaron sus estudiantes de séptimo grado el año pasado, lo que servirá para implementar programas de formación continua docente y ajustar las estrategias de enseñanza en el último tramo de la primaria.