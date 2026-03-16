Secundaria: pese a las estrategias, sólo la mitad termina sin adeudar materias y repiten 2 de cada 10 estudiantes

Pese a las estrategias puestas en juego por la Dirección General de Escuelas (DGE) , para lograr que más alumnos estén en las aulas y mejorar su desempeño, los datos arrojan un escenario que parece no tan benevolente en secundaria . Es que durante el ciclo lectivo 2025 solo poco más de la mitad de los estudiantes del nivel secundario (56,04%) logró aprobar durante el tiempo de cursado regular, es decir sin adeudar contenidos.

Estos son los resultados del balance realizado por el gobierno escolar en un contexto en el que destacan un récord histórico de retención escolar. La reducción del abandono es sostenida los últimos años en un escenario en el que las autoridades escolares apuntan en ese sentido.

Los magros desempeños en pruebas de aprendizaje que muestran los alumnos de Argentina así como la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto han llevado a las autoridades a implementar diversas estrategias.

Hay un fuerte avance sobre la intención de las autoridades educativas y en particular de la DGE, en lograr que la mayor cantidad de estudiantes estén en las aulas. Esto no solo a través de una disminución del ausentismo, sino también de una mejora en la retención.

Un grupo de alumnos secundarios de Mendoza será el único equipo argentino que representará al país en el torneo clasificatorio del mundial de robótica. Se trata de 25 alumnos del Colegio Tomás Alva Edison y tienen entre 11 y 17 años. Secundaria: en el ciclo lectivo 2025 solo poco más de la mitad de los estudiantes del nivel secundario (56,04%) logró aprobar durante el tiempo de cursado regular y 2 de cada 10 permaneció en el mismo año, es decir que repitieron.

En ese marco, el gobierno escolar mendocino salió a celebrar un dato que consideró histórico: durante 2025, un promedio general de 98,22% de los estudiantes permaneció la trayectoria completa en el nivel medio. Es un indicador que supera levemente los registros de los años previos que venían en ascenso.

Pero además desde hace años, se han implementado medidas para reducir el ausentismo que consideran un determinante del mal desempeño académico. Primero, más medidas de control y notificación a los padres, el fortalecimiento del sistema GEI (con información nominalizada de los alumnos, que ofrece datos casi en tiempo real sobre este tema y otros) Y más aún, en 2026 se subió la apuesta y se exigirá a los alumnos de primaria cumplimentar un mínimo de 80% de asistencia total.

También hay que mencionar otras estrategias como el fortalecimiento los últimos años del acompañamiento de los alumnos con trayectorias frágiles.

Además, desde 2023 se avanzó en la implementación del Sistema de Alerta Temprana con la incorporación de IA, que implica un seguimiento pormenorizado y alerta sobre alumnos con vulnerabilidades.

Se suman la incorporación de otras estrategias de medición y fortalecimiento de la Alfabetización (con el Plan de Alfabetización transformado en ley) y la apuesta a nuevos recursos como diferentes aplicaciones digitales para mejorar los aprendizajes, sobre todo en lengua y matemática. Esto, entre otras medidas.

Contracara

Pero los resultados dan cuenta de que el cursado regular (sin instancias complementarias) alcanzó para que 56 de cada 100 chicos aprobaran todos los contenidos. El resto, casi la mitad, no logra incorporar en ese periodo los conocimientos esperados, resumidos tras la pandemia de Covid, en “saberes prioritarios”. Más aún, con algunos altibajos, este indicador se mantiene desde 2013, con variaciones entre un mínimo de 47% y un máximo de 54% (sin contar los años de pandemia).

Esos chicos no solo requieren más tiempo sino que en el periodo de recuperación de saberes reciben además más acompañamiento y apoyos.

Este año hubo otros cambios. El impacto de la pandemia había implicado adaptaciones: además de lo mencionado, la inclusión de una tercera instancia de recuperación de saberes, en marzo (además de que se había aumentado la cantidad de materias pendientes aceptadas para pasar de año). En ese marco, hubo una reducción de la repitencia.

En 2024, 82,21% de la matrícula promocionó al año siguiente y fue el mejor dato en 8 años.

Secundaria: desde el 7, el período de apoyo Secundaria: en el ciclo lectivo 2025 solo poco más de la mitad de los estudiantes del nivel secundario (56,04%) logró aprobar durante el tiempo de cursado regular y 2 de cada 10 permaneció en el mismo año, es decir que repitieron.

Pero para este ciclo lectivo, esa tercera instancia se eliminó y solo se permite pasar de año con dos materias pendientes (las famosas previas). Según informó la DGE la promoción total en general (alumnos que pasan de año), fue de 79,69%. De ellos, 56,04% logró promocionar de manera directa al final del cursado regular, mientras que un 23,65% adicional alcanzó los objetivos pedagógicos durante las instancias de intensificación de diciembre y febrero.

Es decir, 2 de cada 10 estudiantes que cursó el nivel permanecieron en el mismo año (repitieron).

Esto implicó además un aumento de los aprobados en esas instancias dado que se concentraron al tener una chance menos. “El ciclo 2025 marcó un cambio de paradigma con la eliminación de la instancia de marzo para rendir materias pendientes. Esta medida buscó sincerar las trayectorias escolares y garantizar que el nuevo ciclo lectivo comience con los saberes ya acreditados”, destacó la DGE.

“A pesar de contar con una instancia menos, la eficiencia de los alumnos aumentó en los plazos vigentes: en la Secundaria Orientada, la promoción en febrero creció del 8,29% (en 2024) al 9,80% en este ciclo”, remarcó.

La repitencia en orientada pasó de 20,96% en 2024 a 25,01% en 2025.

Otro dato es el dispar desempeño entre la educación privada y la pública. En la primera, la repitencia es menos de la mitad del promedio: 9.32%. En la secundarias orientadas fue de 25,01% mientras que en las técnicas fue de 21,04%.

Los tiempos de los estudiantes

Para Cecilia Paez, Directora de Educación Secundaria, ese dato de 56% no es bueno ni malo. “Es aceptable y para trabajarlo, porque (en orientada) tenemos 25% de pibes que han permanecido”, afirmó.

Resaltó que no se puede pensar el proceso de aprendizaje como único para cada pibe porque en la vida real no existe el ideal de que todos inicien y terminen juntos. “Cada pibe tiene su tiempo para aprender, los docentes tienen su tiempo para diseñar la estrategia con la que los chicos van a entender lo que el docente baja al aula y el ciclo escolar no termina en diciembre, termina con la última intensificación del próximo año”

Y subrayó: “Creo que todos los pibes necesitan una oportunidad, y no todos pueden terminar en el mismo momento, por eso estamos repensando un montón de cuestiones del sistema, que para mí ya quedaron en el siglo pasado”

Estrategias no muy eficientes

El psicopedagogo Alejandro Castro Santander advirtió que los resultados del secundario responden a múltiples factores, aunque identificó cuatro claves. Señaló que, si bien se detectan trayectorias escolares de riesgo, las medidas aplicadas suelen ser poco efectivas. A esto se suma —según explicó— una mayor laxitud en los últimos años de la secundaria, cuando estudiantes, familias e incluso docentes adoptan posturas más permisivas, mientras muchos alumnos ya están enfocados en el ingreso a la universidad o en los festejos del egreso. También cuestionó que el sistema promueva estudiantes que no han adquirido aprendizajes esenciales, lo que genera una acumulación de carencias que se evidencian especialmente en el tramo final del nivel medio y en el bajo desempeño al ingresar a la educación superior.

La secundaria empieza el 6 de febrero Secundaria: en el ciclo lectivo 2025 solo poco más de la mitad de los estudiantes del nivel secundario (56,04%) logró aprobar durante el tiempo de cursado regular y 2 de cada 10 permaneció en el mismo año, es decir que repitieron.

Castro Santander planteó además la necesidad de desarrollar herramientas adaptadas al contexto argentino, ya que muchas veces se importan modelos exitosos en otros países que no logran los mismos resultados a nivel local. En ese marco, retomó el debate sobre la repitencia —cuya eliminación se analiza desde 2017— y señaló que existen sistemas educativos exitosos, como los de Noruega, Japón o Israel, donde no se repite. Allí, explicó, la clave es un seguimiento cercano y acciones inmediatas ante cualquier señal de dificultad. “Tenemos que sincerar el sistema si queremos realmente un sistema de calidad”, afirmó, al advertir que en el país muchas veces se identifican vulnerabilidades pero no se aplican estrategias efectivas. También remarcó que en los sistemas educativos más sólidos los docentes son los profesionales más valorados y mejor remunerados.

El desencuentro entre la escuela y los estudiantes

Mónica Coronado, licenciada en Psicopedagogía y docente de la Universidad Nacional de Cuyo coincidió en que es muy difícil dar una única explicación por la complejidad del tema. Señaló que hay dos vertientes de explicación, una es responsabilizar a la escuela y otra es responsabilizar a los chicos.

Desde la responsabilidad de la escuela, se señala que no atrae a los estudiantes y que los contenidos están desactualizados, con escasa relevancia para el futuro. Por el lado de los chicos se plantea que es que es una generación de cristal, que lo único que les interesa son las redes sociales, que vienen mal de las trayectorias previas dentro del sistema. Por eso resumió: “Hay en este momento un enorme desencuentro entre las propuestas educativas de la escuela, por lo menos de la escuela secundaria, que es la que tiene los rasgos más conservadores de todo el sistema educativo, y las nuevas generaciones de adolescentes.

Por una parte, la escuela se mantiene intacta en su forma de enseñar, en su forma de proponer actividades de enseñanza y de aprendizaje, Y por otra parte, bueno, tenemos chicos que tienen un universo de intereses que no existía tal vez en otra época”. Y resumió: “Hay un desencuentro entre una escuela hipertradicional y un adolescente que está viviendo en un mundo totalmente diferente al de quienes hoy diseñamos y planificamos la escuela”. De todas formas, destacó que hay colegios con proyectos que logran atraparlos y otros con desafíos de una comunidad con vulnerabilidades que “hacen lo que pueden”. A esto sumó iniciativas de cambio de la escuela secundaria en algunas provincias.