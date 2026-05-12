12 de mayo de 2026 - 12:35

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado: la demanda que expone al sistema educativo

Makena Simonsen asegura que recibió un diploma sin estar preparada para la vida adulta y ahora demanda al distrito escolar que la graduó.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (4)
Por Andrés Aguilera

Makena Simonsen terminó la secundaria con un promedio 3.87, pero afirma que egresó leyendo a nivel de una niña de primer grado. Su caso abrió una demanda contra el Edmonds School District, en el estado de Washington, y reactivó una discusión incómoda sobre notas, inclusión y aprendizaje real.

Leé además

la ford ranger actualizo su precio en mayo 2026: cuanto cuesta una de las camionetas mas vendidas de argentina

La Ford Ranger actualizó su precio en mayo 2026: cuánto cuesta una de las camionetas más vendidas de Argentina

Por Ignacio Alvarado
adios ley de alquileres: se elimina el aumento cada 3 meses y los inquilinos podran negociar con el propietario

Adiós Ley de Alquileres: se elimina el aumento cada 3 meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario

Por Andrés Aguilera

La joven, que cursó en programas de educación especial, sostiene que el diploma que recibió no le abrió puertas. Al contrario, según su familia, la dejó fuera de un programa gratuito de transición laboral y de vida independiente.

Qué denuncia la familia

La demanda acusa al distrito de haberle otorgado un diploma “sin sentido” o sin valor real. Sus abogados sostienen que Makena fue promovida con buenas calificaciones, pero sin adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y matemática.

Según informó People, la joven terminó la secundaria en 2022 con un GPA de 3.87, pese a que al finalizar el último año leía a nivel de primer grado.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (3)

La presentación judicial habla de “educational malpractice” y “benevolent discrimination”, una expresión que apunta a decisiones supuestamente bienintencionadas que terminan perjudicando al estudiante.

El diploma que le cerró una puerta

La familia afirma que Makena planeaba ingresar a un programa gratuito del propio distrito para estudiantes con necesidades especiales, orientado a la transición hacia la vida adulta.

Pero al recibir un diploma regular, quedó fuera de esa posibilidad. Entonces debió buscar una alternativa en Bellevue College, dentro de un programa que, según los reportes, cuesta más de 40.000 dólares al año.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (2)

Ese punto es el centro del reclamo. Para su familia, la graduación no fue un logro real, sino una decisión administrativa que cortó apoyos que todavía necesitaba.

La discusión de fondo: notas altas sin aprendizaje

El caso expone una pregunta más grande que una historia individual: qué significa aprobar cuando un alumno no domina habilidades básicas.

En educación especial, las adaptaciones pueden ser necesarias y justas. El problema aparece cuando las calificaciones dejan de reflejar avances reales y crean una imagen falsa de preparación.

Los abogados de Makena sostienen que el distrito bajó exigencias y la hizo avanzar sin garantizar una educación funcional. El distrito, en cambio, negó haber incumplido sus obligaciones.

Qué respondió el distrito escolar

El Edmonds School District negó las acusaciones en una presentación judicial citada por People. Sostuvo que sus clases de educación general estaban alineadas con estándares estatales y pidió que el caso fuera desestimado.

Como ocurre en procesos abiertos, todavía no hay una resolución final que confirme las acusaciones de la familia. Por eso, el caso debe leerse como una demanda en curso, no como una sentencia.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (1)

Aun así, la historia ya generó impacto porque pone en duda el valor de ciertos diplomas cuando no representan preparación real para estudiar, trabajar o manejarse con autonomía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ingreso a los colegios de la UNCuyo: son 3.026 los aspirantes que quedaron habilitados para comenzar el Trayecto Formativo de Nivelación, unos 500 menos que en años anteriores. Foto: Los Andes

Ingreso a los colegios de la UNCuyo 2027: hay más de 3.000 aspirantes para 1.100 bancos

Orientación vocacional: la carrera universitaria como proyecto de vida

Los nuevos desafíos de la orientación vocacional: la carrera universitaria como proyecto de vida

El roble histórico por el que una familia pagó mensualmente para evitar que lo talaran.

Intentó evitar que talaran un roble histórico, contrató un agrimensor y descubrió un error de 100 años

Por Cristian Reta
Megatsunami en Alaska: representa el segundo registro más alto de la historia tras un deslizamiento masivo de rocas.

Alarma en Alaska: un megatsunami de 482 metros casi impacta cruceros turísticos y preocupa a científicos

Por Cristian Reta