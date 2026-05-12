Makena Simonsen terminó la secundaria con un promedio 3.87 , pero afirma que egresó leyendo a nivel de una niña de primer grado. Su caso abrió una demanda contra el Edmonds School District , en el estado de Washington, y reactivó una discusión incómoda sobre notas, inclusión y aprendizaje real.

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La joven, que cursó en programas de educación especial, sostiene que el diploma que recibió no le abrió puertas. Al contrario, según su familia, la dejó fuera de un programa gratuito de transición laboral y de vida independiente.

La demanda acusa al distrito de haberle otorgado un diploma “sin sentido” o sin valor real. Sus abogados sostienen que Makena fue promovida con buenas calificaciones, pero sin adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y matemática.

Según informó People , la joven terminó la secundaria en 2022 con un GPA de 3.87, pese a que al finalizar el último año leía a nivel de primer grado.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (3)

La presentación judicial habla de “educational malpractice” y “benevolent discrimination”, una expresión que apunta a decisiones supuestamente bienintencionadas que terminan perjudicando al estudiante.

El diploma que le cerró una puerta

La familia afirma que Makena planeaba ingresar a un programa gratuito del propio distrito para estudiantes con necesidades especiales, orientado a la transición hacia la vida adulta.

Pero al recibir un diploma regular, quedó fuera de esa posibilidad. Entonces debió buscar una alternativa en Bellevue College, dentro de un programa que, según los reportes, cuesta más de 40.000 dólares al año.

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Ese punto es el centro del reclamo. Para su familia, la graduación no fue un logro real, sino una decisión administrativa que cortó apoyos que todavía necesitaba.

La discusión de fondo: notas altas sin aprendizaje

El caso expone una pregunta más grande que una historia individual: qué significa aprobar cuando un alumno no domina habilidades básicas.

En educación especial, las adaptaciones pueden ser necesarias y justas. El problema aparece cuando las calificaciones dejan de reflejar avances reales y crean una imagen falsa de preparación.

Los abogados de Makena sostienen que el distrito bajó exigencias y la hizo avanzar sin garantizar una educación funcional. El distrito, en cambio, negó haber incumplido sus obligaciones.

Qué respondió el distrito escolar

El Edmonds School District negó las acusaciones en una presentación judicial citada por People. Sostuvo que sus clases de educación general estaban alineadas con estándares estatales y pidió que el caso fuera desestimado.

Como ocurre en procesos abiertos, todavía no hay una resolución final que confirme las acusaciones de la familia. Por eso, el caso debe leerse como una demanda en curso, no como una sentencia.

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y apenas lee como una niña de primer grado la demanda que expone al sistema educativo (1)

Aun así, la historia ya generó impacto porque pone en duda el valor de ciertos diplomas cuando no representan preparación real para estudiar, trabajar o manejarse con autonomía.