12 de mayo de 2026 - 12:50

Intentó evitar que talaran un roble histórico, contrató un agrimensor y descubrió un error de 100 años

Un agrimensor municipal descubrió en minutos que la familia que pagaba una cuota anual para salvar el roble era, en realidad, la dueña legítima del terreno.

El roble histórico por el que una familia pagó mensualmente para evitar que lo talaran.

El roble histórico por el que una familia pagó mensualmente para evitar que lo talaran.

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Por Cristian Reta

Durante tres generaciones, una familia de los Apeninos boloñeses pagó a sus vecinos para evitar que talaran un roble histórico. Sin saberlo, cumplieron con un contrato oral basado en una premisa falsa: creían que el árbol estaba en suelo ajeno, cuando en realidad siempre estuvo en su propiedad.

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La historia comenzó con un simple apretón de manos entre abuelos. Un vecino decidió talar el ejemplar y el otro, encariñado con la vista desde su jardín, propuso pagar una suma anual a cambio de su supervivencia. El acuerdo pasó de padres a hijos y luego a nietos, sin que nadie se molestara en consultar un registro oficial de la propiedad.

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El agrimensor que derribó una creencia de tres generaciones

La paz se rompió cuando el nieto del supuesto dueño decidió encender la motosierra, ignorando el pacto familiar. El vecino, en un intento desesperado por salvar el árbol, contrató a un técnico municipal para revisar los mapas catastrales. Su lógica era pragmática: si el tronco había crecido lo suficiente como para cruzar apenas un centímetro la frontera, la tala sería ilegal.

La sorpresa fue total. El informe técnico dictaminó que el roble no estaba en el límite, sino que pertenecía íntegramente a la familia que llevaba un siglo pagando por él. Básicamente, estuvieron alquilando algo que ya les pertenecía. La revelación no detuvo la tensión de inmediato, pero sí garantizó la vida del ejemplar frente a la amenaza de la sierra.

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El roble sobrevivió al error y hoy es monumento natural

A veces nos fiamos demasiado de la memoria de los abuelos y poco de los papeles. Este caso, documentado originalmente por el investigador Valido Capodarca en 1985, tuvo un final que trascendió la pelea vecinal. Hoy, el roble cuenta con protección formal del gobierno y figura en los mapas como un monumento natural de la comunidad.

Tras cien años de disputas, el ejemplar sigue de pie en Capanna Foresta, protegido ahora por la ley y no por un pago injustificado. Aquel error histórico permitió que hoy cualquier persona pueda visitar este símbolo de la naturaleza que resistió a la burocracia y a la codicia humana.

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