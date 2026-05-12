Sin repartidores: el temor en Chile por el éxodo venezolano que amenaza a las apps de delivery

La presencia de trabajadores venezolanos en el mercado laboral de Chile comenzó a mostrar una caída sostenida que ya acumula cinco trimestres consecutivos y encendió señales de alerta en sectores económicos fuertemente dependientes de esa mano de obra, especialmente, el delivery .

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El fenómeno fue analizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, cuyo último informe advierte que el retroceso podría estar vinculado al paulatino retorno de migrantes venezolanos ante las expectativas generadas por el nuevo escenario político en Venezuela , luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

El estudio, elaborado por el economista Juan Bravo y replicado por BioBioChile, indica que la disminución de venezolanos comenzó a profundizarse desde finales del año pasado y afecta particularmente a personas con menos de cinco años de residencia en Chile. Ese grupo explica cerca del 80% de la caída total detectada en la fuerza laboral venezolana.

Según los datos correspondientes al trimestre enero-marzo de 2026, la cantidad de venezolanos que trabajan o buscan empleo en Chile cayó un 5,4% respecto del mismo período del año pasado, prolongando una tendencia negativa que ya venía registrando retrocesos anuales de entre 3% y 5,6%. Equivale a 32.054 personas menos.

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El informe remarca además que el perfil de quienes están dejando el mercado laboral chileno se concentra mayoritariamente en hombres, solteros, menores de 35 años y con educación superior completa. En paralelo, se detectó un crecimiento de la participación laboral femenina venezolana y de trabajadores mayores de 35 años.

Menos venezolanos en el mercado laboral de Chile

Uno de los sectores donde más podría sentirse el impacto es el de reparto y delivery. Las cifras elaboradas por el OCEC UDP muestran que el 61,1% de los conductores de motocicletas en Chile son venezolanos, una actividad estrechamente vinculada a las aplicaciones de entrega de comida y mensajería urbana.

La posible reducción de repartidores genera preocupación por eventuales demoras en los servicios, suba de costos y escasez de mano de obra en un rubro que en Chile, durante los últimos años, pasó a depender fuertemente de trabajadores migrantes.

Santiago de Chile

El informe también identifica otros sectores con alta presencia de venezolanos, entre ellos limpiadores de vehículos, recepcionistas de hoteles, mozos, cosmetólogos y técnicos electrónicos.

En términos generales, la tasa de desocupación extranjera en Chile se ubicó en 6,7% durante el trimestre enero-marzo, con una suba interanual de 0,1 puntos porcentuales. La reducción de la fuerza de trabajo extranjera fue de 1,7%, prácticamente en línea con la caída de la población ocupada migrante.