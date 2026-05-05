Nueva modalidad en Uber para quienes viajen a Chile: lanzarán una modalidad enfocada en conductoras

Uber lanzó en 2026 en Chile una función que permite a usuarias solicitar viajes con conductoras mujeres , en respuesta a demandas de mayor control y seguridad dentro de la plataforma. La herramienta, denominada “Uber Mujeres”, ya opera en una etapa inicial en ciudades como Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

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El despliegue comenzó con una cobertura limitada que alcanza a cerca del 10% de las usuarias en las primeras ciudades habilitadas. La empresa prevé ampliar progresivamente el acceso a medida que aumente la base de conductoras y la adopción del servicio. Además, la función incorpora la posibilidad de reservar viajes con anticipación , lo que introduce una variable de planificación que antes no estaba disponible en este segmento.

Las usuarias pueden establecer desde la configuración de la aplicación una preferencia para viajar con conductoras . Sin embargo, la asignación no está garantizada y depende de la oferta en tiempo real. En paralelo, las conductoras cuentan con una opción equivalente que les permite priorizar solicitudes de pasajeras mujeres , lo que configura un sistema de coincidencia basado en preferencias mutuas.

Santiago de Chile

Según explicó Uber, la función no implica un costo adicional respecto de los viajes tradicionales. La iniciativa surge a partir de comentarios recurrentes dentro de la plataforma, tanto de usuarias como de conductoras, que reclamaban herramientas para definir con mayor precisión las condiciones del viaje o del trabajo.

Tecnología y validación de perfiles

Para identificar a las usuarias, el sistema no se limita a la información declarada en el perfil. También incorpora herramientas de inteligencia artificial y patrones de uso previamente registrados en la base de datos de la compañía. Este enfoque busca mejorar la precisión en la asignación sin depender exclusivamente de datos manuales.

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Antecedentes y expansión del modelo

La función tiene antecedentes desde 2019, cuando comenzó a probarse en Arabia Saudita en un contexto de cambios regulatorios vinculados a la movilidad femenina. En el caso chileno, el lanzamiento suma una alianza con UpGirl Mobility, una aplicación local que opera con vehículos eléctricos y una flota compuesta exclusivamente por conductoras.