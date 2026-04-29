Tsunami en Chile: video simula los terribles efectos sobre Viña del Mar y el poco tiempo para evacuar

Una simulación en video mostró los graves estragos que provocaría un tsunami en la costa de Chile , en particular, en la poblada ciudad de Viña del Mar.

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Se trata de un modelo en 3D, creado por Cristian Cortés, un ingeniero estructural de la Universidad Católica y magíster en Ciencias de la Ingeniería, y basado en datos de Alejandra Güler y Alejandro Urrutia.

El chileno recreó qué podría pasar si un terremoto extremo, de magnitud 9 o superior, golpeara la zona central del país vecino.

El trabajo, viralizado en redes sociales, tomó como referencia un antecedente histórico concreto: el terremoto de Valparaíso en el año 1730, un sismo estimado entre 9.1 y 9.3 de magnitud que generó un tsunami significativo en la región. A partir de esos datos, el ingeniero armó una simulación que no busca predecir, sino dimensionar el riesgo.

Según el modelo, Viña es una ciudad vulnerable por su propia geografía.

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Tal como se ve en el video, el agua del Pacífico ingresaría con fuerza por el estero Marga-Marga y cubriría buena parte del borde costero, avanzando hasta cuatro kilómetros hacia el interior, incluso hasta la céntrica avenida Libertad.

En sectores emblemáticos como el casino de Viña del Mar, sobre avenida San Martín, la altura del agua podría alcanzar los seis metros. Lo que más preocupa es que la ola sería rápida, un ingreso masivo, rápido y con capacidad de arrastre, sin demasiada capacidad de reacción ciudadana.

Según el modelo, el primer tren de olas podría llegar en apenas 14 minutos. En paralelo, evacuar zonas densamente pobladas -sobre todo en verano, con alta circulación y turismo- podría demandar más de 30 minutos.

“Eso podría traducirse en cientos de víctimas fatales“, alertó Cortés, citado por BioBioChile.

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami Gentileza IG @Zonaantisismica

Evacuación vertical para "zafar" del tsunami en Chile

Según el ingeniero que hizo el modelo, el plan adecuado sería la evacuación vertical.

En lugar de huir hacia zonas altas, que muchas veces quedan lejos y demandan más minutos, la estrategia plantea subir a edificios preparados dentro del área de inundación.

Estudios citados por el propio Cortés indican que con apenas 14 estructuras adecuadas, la ciudad de Viña del Mar podría reducir drásticamente el número de víctimas, incluso hasta cero en algunos escenarios.