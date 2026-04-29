29 de abril de 2026 - 13:42

Tsunami en Chile: video simula los terribles efectos sobre Viña del Mar y el poco tiempo para evacuar

El modelo muestra los estragos de un eventual terremoto y tsunami en la ciudad costera, más en época de verano con miles de turistas. La importancia de una "evacuación vertical".

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Foto:

Gentileza IG @Zonaantisismica
Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Foto:

Gentileza IG @Zonaantisismica
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una simulación en video mostró los graves estragos que provocaría un tsunami en la costa de Chile, en particular, en la poblada ciudad de Viña del Mar.

Leé además

alertas de sismos y terremotos de google: como activarlas en tu celular en tiempo real

Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tu celular en tiempo real

Por Daniela Leiva
ni santiago ni vina del mar: cual es la ciudad chilena donde los argentinos usan mercado pago

Ni Santiago ni Viña del Mar: cuál es la ciudad chilena donde los argentinos usan Mercado Pago

Se trata de un modelo en 3D, creado por Cristian Cortés, un ingeniero estructural de la Universidad Católica y magíster en Ciencias de la Ingeniería, y basado en datos de Alejandra Güler y Alejandro Urrutia.

El chileno recreó qué podría pasar si un terremoto extremo, de magnitud 9 o superior, golpeara la zona central del país vecino.

El trabajo, viralizado en redes sociales, tomó como referencia un antecedente histórico concreto: el terremoto de Valparaíso en el año 1730, un sismo estimado entre 9.1 y 9.3 de magnitud que generó un tsunami significativo en la región. A partir de esos datos, el ingeniero armó una simulación que no busca predecir, sino dimensionar el riesgo.

Esto pasaría en Viña del Mar tras un terremoto y tsunami

Según el modelo, Viña es una ciudad vulnerable por su propia geografía.

Tal como se ve en el video, el agua del Pacífico ingresaría con fuerza por el estero Marga-Marga y cubriría buena parte del borde costero, avanzando hasta cuatro kilómetros hacia el interior, incluso hasta la céntrica avenida Libertad.

En sectores emblemáticos como el casino de Viña del Mar, sobre avenida San Martín, la altura del agua podría alcanzar los seis metros. Lo que más preocupa es que la ola sería rápida, un ingreso masivo, rápido y con capacidad de arrastre, sin demasiada capacidad de reacción ciudadana.

Según el modelo, el primer tren de olas podría llegar en apenas 14 minutos. En paralelo, evacuar zonas densamente pobladas -sobre todo en verano, con alta circulación y turismo- podría demandar más de 30 minutos.

“Eso podría traducirse en cientos de víctimas fatales“, alertó Cortés, citado por BioBioChile.

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami
Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Evacuación vertical para "zafar" del tsunami en Chile

Según el ingeniero que hizo el modelo, el plan adecuado sería la evacuación vertical.

En lugar de huir hacia zonas altas, que muchas veces quedan lejos y demandan más minutos, la estrategia plantea subir a edificios preparados dentro del área de inundación.

Estudios citados por el propio Cortés indican que con apenas 14 estructuras adecuadas, la ciudad de Viña del Mar podría reducir drásticamente el número de víctimas, incluso hasta cero en algunos escenarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tras siete años, American Airlines retoma los vuelos directos entre Caracas y Miami. 

Tras siete años, American Airlines retoma los vuelos directos entre Caracas y Miami

Por Redacción Mundo
La política de Kim Jong-Un con sus soldados: si son capturados, deben suicidarse. 

Kim Jong-un ordenó a soldados norcoreanos en Ucrania suicidarse antes de ser capturados

Por Cristian Reta
Impactante video: un empresario vitivinícola de California murió aplastado por elefantes.

Impactante video: un millonario y cazador de grandes animales murió aplastado por elefantes

Por Redacción Mundo
Las azafatas utilizan este término para hacer referencia a un comportamiento típico de los hombres.

Palabra clave "Mermaid": Esto es lo que significa cuando las azafatas utilizan este término

Por Cristian Reta