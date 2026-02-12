Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tu celular en tiempo real

En una región con actividad sísmica como Argentina , contar con información temprana sobre terremotos puede marcar la diferencia entre estar preparado o tomar decisiones bajo presión. Google, a través del Android Earthquake Alerts System , ofrece una herramienta integrada que permite a millones de usuarios recibir alertas de sismos en tiempo real en sus teléfonos Android.

El sistema de alertas sísmicas de Google aprovecha los sensores integrados en los teléfonos Android —especialmente el acelerómetro— para detectar las primeras ondas de un terremoto antes de que lleguen las vibraciones más intensas. Cuando varios dispositivos en un área registran las mismas señales sísmicas, se genera una alerta que se envía a los celulares cercanos.

Este sistema, disponible en países donde Google lo ha habilitado para Android, como Argentina , no requiere descargar ninguna aplicación externa: está integrado en el sistema operativo siempre que tengas Android actualizado y la ubicación activada.

Google envía dos niveles de alertas para terremotos de magnitud estimada de 4.5 o superior:

Tené en cuenta que, aunque el sistema es potente, no todos los sismos son detectados o pueden generar alertas antes del temblor —depende de la proximidad al epicentro y de la rapidez con que se detectan las ondas iniciales del evento.

alerta de google de sismo y terremoto

Cómo activar las alertas de sismos en Android

Para recibir estas notificaciones tempranas, tendrás que habilitar manualmente la función en tu celular Android. Los pasos suelen ser los mismos en la mayoría de los dispositivos:

Ingresá a “Ajustes” o “Configuración” de tu teléfono. Entrá en “Seguridad y Emergencia” (o, en algunos casos, “Ubicación” o “Servicios de ubicación”). Buscá la opción “Alertas de sismos” o “Earthquake Alerts”. Activá el interruptor para recibir notificaciones de terremotos.

En algunos modelos, si no te aparece la opción directamente, puede estar dentro de un menú avanzado en “Ubicación” o “Servicios de emergencia”. Asegurate también de activar la ubicación y permitir que el sistema use los datos de ubicación, ya que sin eso el servicio no podrá enviar alertas.

Requisitos y recomendaciones para activar las alertas de Google

El sistema solo funciona si tenés conexión a Internet (Wi-Fi o datos móviles).

No está disponible en todos los países ni en todos los dispositivos Android; la disponibilidad depende de acuerdos regionales y soporte de Google en esa región.

Si vivís en una zona con riesgo sísmico, esta función puede darte segundos valiosos para tomar protección, aunque siempre es recomendable complementar con simulacros, planes de emergencia y conocimiento de medidas de seguridad ante sismos.

¿Y si tengo iPhone?

Por ahora, el sistema de alertas de terremotos de Google está diseñado específicamente para Android y no está integrado en iOS. Si tenés un iPhone, existen otras aplicaciones de terceros o servicios oficiales que pueden ofrecer alertas; sin embargo, no forman parte del sistema nativo de Apple.