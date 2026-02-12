Rechazar las llamadas spam es un error: hay que contestarlas y hacer esto

Las llamadas spam —también conocidas como llamadas comerciales— se convirtieron en una de las molestias más frecuentes del día a día . Suenan en el peor momento, ofrecen productos que no interesan y, aunque la tecnología y la ley intentaron limitarlas, siguen apareciendo desde números distintos. Por eso, rechazar o colgar de inmediato ya no es la solución más efectiva.

Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tú celular en tiempo real

Crecen las estafas virtuales: tres tips para detectar llamadas spam y evitar que te roben datos

Hoy, tanto operadoras como fabricantes de celulares incorporaron sistemas de detección que alertan cuando una llamada podría ser spam. Si bien esto ayuda a identificarlas, especialistas coinciden en que colgar siempre solo resuelve el problema de forma momentánea: si no es ese número, será otro.

Cuando una persona cuelga sin hablar, muchas empresas interpretan que el número sigue activo y disponible. Eso hace que vuelva a entrar en listas de marcado automático. En otras palabras, ignorar refuerza el ciclo de llamadas.

Además, muchas compañías llaman alegando que en algún momento el usuario mostró interés. Si no se expresa lo contrario de forma clara, el número permanece en su base de datos, lo que perpetúa el acoso.

Contestar con la frase correcta puede hacer que las llamadas comerciales desaparezcan para siempre.

Los expertos recomiendan contestar , pero hacerlo de manera breve, firme y educada. No hace falta escuchar la oferta ni entrar en diálogo. La frase más efectiva es directa:

“No me interesa. Solicito que eliminen mi número de su base de datos.”

image Contestar con la frase correcta puede hacer que las llamadas comerciales desaparezcan para siempre.

Con esa respuesta, la empresa está obligada a borrar el contacto si no quiere enfrentar problemas legales. Es clave no extender la conversación ni dar explicaciones adicionales.

Lo que nunca hay que decir

En materia de seguridad, hay advertencias importantes. Nunca conviene contestar diciendo “¿Sí?”, ya que algunas estafas buscan grabar la voz para suplantar identidad. Tampoco se deben confirmar datos personales, bancarios ni responder preguntas de verificación.

Ser breve, claro y cuidadoso protege al usuario y reduce riesgos.