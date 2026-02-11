Crecen las estafas virtuales: tres tips para detectar llamadas spam y evitar que te roben datos

Las llamadas telefónicas que antes solo eran molestas hoy pueden convertirse en una puerta directa al fraude . Con técnicas -muy utilizadas- los delincuentes buscan obtener datos personales, claves bancarias o dinero en poco minutos, muchas veces haciéndose pasar por empresas o personas conocidas.

Anticipan un jueves con buen tiempo en Mendoza: de cuánto será la máxima

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de febrero

Las estafas telefónicas evolucionaron y dejaron de ser simples engaños. Por eso, reconocer ciertas señales y adoptar medidas básicas de prevención puede ser determinante para cortar la comunicación a tiempo y evitar un perjuicio económico o la exposición de información sensible.

Está claro que existen patrones que se repiten en este tipo de maniobras -y aún más cuando una de esas llamadas es respondida- y que funcionan como alerta inmediata.

Una de las primeras señales es la falta de identificación clara . Si el llamado proviene de un número oculto, desconocido o con un prefijo internacional, conviene 100% desconfiar. Las empresas formales suelen identificarse y explicar el motivo del contacto.

Otra característica habitual es la urgencia o la presión . Los estafadores intentan apurar decisiones, generar miedo o exigir respuestas inmediatas para que la víctima actúe sin pensar.

También es clave prestar atención si solicitan datos sensibles. Ninguna entidad legítima pide contraseñas, códigos de verificación, números completos de tarjeta o claves bancarias por teléfono. Si ocurre, lo recomendable es cortar de inmediato.

Abundan las estafas a través de vishing y suplantación de voz

El fraude telefónico incorporó herramientas tecnológicas que lo vuelven más difícil de detectar. El llamado “vishing” consiste en que los delincuentes se hacen pasar por bancos, organismos públicos o empresas reconocida para obtener información confidencial o inducir transferencias de dinero.

A esto se suman los deepfakes de voz, que mediante Inteligencia Artificial permiten imitar la voz de un familiar o conocido para generar confianza y pedir dinero o datos personales. Incluso, atender una llamada sospechosa puede confirmar que la línea está activa.

Cómo protegerte del fraude telefónico

Aplicar estas medidas reduce significativamente el riesgo, según informó TN: