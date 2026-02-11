11 de febrero de 2026 - 23:50

Crecen las estafas virtuales: tres tips para detectar llamadas spam y evitar que te roben datos

Los fraudes a través de llamadas spam siguen creciendo, y con nuevas técnicas para lograr su objetivo. Entre ellas, se encuentran el “vishing” o los deepfakes de voz, que utilizan Inteligencia Artificial.

Las tres claves para detectar llamadas spam.

Las tres claves para detectar llamadas spam.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las llamadas telefónicas que antes solo eran molestas hoy pueden convertirse en una puerta directa al fraude. Con técnicas -muy utilizadas- los delincuentes buscan obtener datos personales, claves bancarias o dinero en poco minutos, muchas veces haciéndose pasar por empresas o personas conocidas.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de febrero

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Anticipan un jueves con buen tiempo en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad

Las estafas telefónicas evolucionaron y dejaron de ser simples engaños. Por eso, reconocer ciertas señales y adoptar medidas básicas de prevención puede ser determinante para cortar la comunicación a tiempo y evitar un perjuicio económico o la exposición de información sensible.

Llamadas sospechosas: las señales a tener en cuenta

Está claro que existen patrones que se repiten en este tipo de maniobras -y aún más cuando una de esas llamadas es respondida- y que funcionan como alerta inmediata.

Una de las primeras señales es la falta de identificación clara. Si el llamado proviene de un número oculto, desconocido o con un prefijo internacional, conviene 100% desconfiar. Las empresas formales suelen identificarse y explicar el motivo del contacto.

Otra característica habitual es la urgencia o la presión. Los estafadores intentan apurar decisiones, generar miedo o exigir respuestas inmediatas para que la víctima actúe sin pensar.

También es clave prestar atención si solicitan datos sensibles. Ninguna entidad legítima pide contraseñas, códigos de verificación, números completos de tarjeta o claves bancarias por teléfono. Si ocurre, lo recomendable es cortar de inmediato.

Abundan las estafas a través de vishing y suplantación de voz

El fraude telefónico incorporó herramientas tecnológicas que lo vuelven más difícil de detectar. El llamado “vishing” consiste en que los delincuentes se hacen pasar por bancos, organismos públicos o empresas reconocida para obtener información confidencial o inducir transferencias de dinero.

A esto se suman los deepfakes de voz, que mediante Inteligencia Artificial permiten imitar la voz de un familiar o conocido para generar confianza y pedir dinero o datos personales. Incluso, atender una llamada sospechosa puede confirmar que la línea está activa.

Cómo protegerte del fraude telefónico

Aplicar estas medidas reduce significativamente el riesgo, según informó TN:

  • No devuelvas llamadas a números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales.
  • Instalá aplicaciones de identificación de llamadas para filtrar números reportados como spam.
  • Bloqueá contactos sospechosos desde la configuración de tu celular.
  • Si dicen llamar de una empresa, cortá y comunicate vos mismo al número oficial publicado en su sitio web.
  • Nunca compartas datos personales ni financieros por teléfono.
  • No presiones teclas ni instales aplicaciones sugeridas durante la llamada.
  • Informá a familiares y amigos, especialmente a adultos mayores, sobre estas prácticas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mariana Juri.

En Aconcagua Radio Mariana Juri defendió la ley de modernización laboral y confirmó su voto positivo

Por Redacción
En cuanto al cruce a Chile Squartini remarcó que las demoras y la geografía influyen.

Aconcagua Radio: El titular de APROCAM pidió cambiar la ley laboral y advirtió por el impacto en la provincia

Por Redacción
guaymallen inicio un operativo de retiro de vehiculos abandonados en la via publica

Guaymallén inició un operativo de retiro de vehículos abandonados en la vía pública

Por Redacción
maipu comienza a palpitar la cuarta edicion del festival del malbec y el olivo

Maipú comienza a palpitar la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo

Por Redacción