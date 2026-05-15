Los Parques Nacionales actualizan sus tarifas: cuáles son los nuevos beneficios y precios desde el 1 de junio.

La Administración de Parques Nacionales anunció una actualización en el cuadro tarifario de los ingresos a las áreas protegidas de todo el país. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de junio con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios en más de 15 áreas protegidas.
Nuevos valores por categoría
El precio de las entradas generales variará según el parque, oscilando entre los 25.000 y 60.000 pesos. A continuación, el detalle de los costos por destino:
Beneficios, Flexipass y Pase Anual
El nuevo sistema implementa herramientas para incentivar estadías más prolongadas y visitas recurrentes:
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Bonificación por segundo día: Se aplicará un 50% de descuento para la segunda jornada de visita, siempre que se realice dentro de las 72 horas del primer ingreso.
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Flexipass: Permitirá a los visitantes elegir entre dos modalidades de ahorro: pagar 2 días para acceder 3, o pagar 5 días para acceder 7.
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Pase Anual: Ofrece ingreso ilimitado a todos los parques y áreas protegidas durante un año; su valor equivale a cinco días de la categoría adquirida.
Manteniendo la política de accesibilidad, ciertos grupos continuarán exentos de abonar la entrada: jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, integrantes de visitas educativas, discapacitados, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en algunos parques, también los residentes locales.