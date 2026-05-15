Mediante el Boletín Oficial anunciaron los nuevos cambios con la novedad de que introdujeron nuevas herramientas para incentivar las visitas y estadías.

Los Parques Nacionales actualizan sus tarifas: cuáles son los nuevos beneficios y precios desde el 1 de junio.

La Administración de Parques Nacionales anunció una actualización en el cuadro tarifario de los ingresos a las áreas protegidas de todo el país. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de junio con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios en más de 15 áreas protegidas.

Nuevos valores por categoría El precio de las entradas generales variará según el parque, oscilando entre los 25.000 y 60.000 pesos. A continuación, el detalle de los costos por destino:

Tarifa máxima (60.000 pesos) : Parque Nacional Iguazú.

Tarifa alta (40.000 a 50.000 pesos) : Los Glaciares (50.000) y Tierra del Fuego (40.000).

Tarifa intermedia (35.000 pesos) : Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo.

Tarifa base (25.000 pesos): El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco. Parques Nacionales Las nuevas tarifas para los Parques Nacionales.

Beneficios, Flexipass y Pase Anual El nuevo sistema implementa herramientas para incentivar estadías más prolongadas y visitas recurrentes: