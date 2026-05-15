15 de mayo de 2026 - 21:15

Los Parques Nacionales actualizan sus tarifas: cuáles son los nuevos beneficios y precios desde el 1 de junio

Mediante el Boletín Oficial anunciaron los nuevos cambios con la novedad de que introdujeron nuevas herramientas para incentivar las visitas y estadías.

Los Parques Nacionales actualizan sus tarifas: cuáles son los nuevos beneficios y precios desde el 1 de junio.

Los Parques Nacionales actualizan sus tarifas: cuáles son los nuevos beneficios y precios desde el 1 de junio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración de Parques Nacionales anunció una actualización en el cuadro tarifario de los ingresos a las áreas protegidas de todo el país. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de junio con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios en más de 15 áreas protegidas.

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Nuevos valores por categoría

El precio de las entradas generales variará según el parque, oscilando entre los 25.000 y 60.000 pesos. A continuación, el detalle de los costos por destino:

  • Tarifa máxima (60.000 pesos): Parque Nacional Iguazú.

  • Tarifa alta (40.000 a 50.000 pesos): Los Glaciares (50.000) y Tierra del Fuego (40.000).

  • Tarifa intermedia (35.000 pesos): Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo.

  • Tarifa base (25.000 pesos): El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco.

Parques Nacionales
Las nuevas tarifas para los Parques Nacionales.

Las nuevas tarifas para los Parques Nacionales.

Beneficios, Flexipass y Pase Anual

El nuevo sistema implementa herramientas para incentivar estadías más prolongadas y visitas recurrentes:

  • Bonificación por segundo día: Se aplicará un 50% de descuento para la segunda jornada de visita, siempre que se realice dentro de las 72 horas del primer ingreso.

  • Flexipass: Permitirá a los visitantes elegir entre dos modalidades de ahorro: pagar 2 días para acceder 3, o pagar 5 días para acceder 7.

  • Pase Anual: Ofrece ingreso ilimitado a todos los parques y áreas protegidas durante un año; su valor equivale a cinco días de la categoría adquirida.

Manteniendo la política de accesibilidad, ciertos grupos continuarán exentos de abonar la entrada: jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, integrantes de visitas educativas, discapacitados, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en algunos parques, también los residentes locales.

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