Uber incorpora en Mendoza la opción de elegir viajes solo para mujeres: cuándo estará disponible

La plataforma proveedora de servicios de transporte lanzó una nueva función para usuarias y conductoras en distintas ciudades del país.

La app de Uber incorpora en Mendoza una opción de viajes solo para mujeres

El miércoles 13 de mayo, Uber anunció "Uber Mujeres", una nueva opción dentro de la app que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras. Esta actualización contará con dos modalidades de uso y estará disponible de forma gradual en once ciudades del país, incluida Mendoza.

Según afirmó Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay, esta opción nació de entender el uso que muchas mujeres le dan a la aplicación y tiene como objetivo ofrecer más flexibilidad, personalización y experiencia adaptable. "Uber Mujeres nace de escuchar a las usuarias y de entender algo muy cotidiano para muchas de nosotras: la importancia de tener más opciones para elegir cómo movernos por la ciudad", expresó en un comunicado.

Uber mujeres App "Uber Mujeres" estará disponible en Mendoza Imagen generada con IA

Desde la empresa señalaron que en 2024, Córdoba fue la primera ciudad en América donde se testeó esta opción a través de un piloto impulsado por el equipo local. Esa experiencia permitió incorporar aprendizajes a partir del uso real de usuarias y socias conductoras, que hoy contribuyen a su expansión a nivel local y global.

Cómo funciona y cuándo estará disponible Según señalan desde Uber, esta alternativa en la aplicación comenzó a regir a partir del 13 de mayo y comenzará a habilitarse paulatinamente en todas las usuarias. Esta opción permite dos modalidades:

Reserva: las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos.

las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos. Configuración de preferencias: cada vez que pidan un viaje de UberX, pueden elegir que la app intente, como primera opción, conectarlas con una socia conductora En ambas modalidades, si la aplicación no encuentra una conductora disponible o si el tiempo de espera estimado es muy largo, se le consultará a la usuaria si prefiere esperar más tiempo o si acepta ser redirigida a más socios conductores.