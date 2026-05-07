Instagram eliminó cuentas falsas y diversos famosos perdieron millones de seguidores

En las últimas horas, una disminución repentina y masiva en el número de seguidores ha generado desconcierto entre millones de usuarios de Instagram y Facebook.

Chau privacidad: Meta le pone fin a los mensajes cifrados en Instagram este 8 de mayo y hay debate

Lo que inicialmente se percibió como un error técnico resultó ser una depuración estratégica de Meta para eliminar cuentas falsas, bots y perfiles que violan las normas comunitarias de la plataforma. Según la compañía, el objetivo principal de esta limpieza es combatir el spam y ofrecer métricas más auténticas tanto a los creadores de contenido como a los anunciantes.

La magnitud de esta purga se hizo evidente en las cuentas con audiencias globales, donde la caída de seguidores se contó por millones. Entre los famosos más afectados destacan Cristiano Ronaldo que registró una pérdida de 18 millones de seguidores y Lionel Messi: perdió cerca de 8 millones de seguidores.

Por otro lado, Kylie Jenner vio reducida su audiencia en 15 millones , Selena Gomez sufrió una caída aproximada de 6 millones de perfiles. Mientras que Kim Kardashian, Beyoncé y Justin Bieber: registraron descensos de unos 5 millones de seguidores cada uno.

"Limpieza de bots" Porque Instagram está barriendo con cientos de millones de cuentas bots usadas para inflar seguidores: Tini perdió 200.000 seguidores en minutos, y María Becerra 100.000. pic.twitter.com/Gj4mQr4VMg

Este fenómeno no se limitó a las grandes estrellas; las cuentas más pequeñas también experimentaron pérdidas que van desde unas pocas decenas hasta miles de seguidores. Muchos usuarios reportaron estos cambios en plataformas como Reddit y X, compartiendo capturas de pantalla de sus perfiles antes y después de la depuración.

La respuesta de Meta

Ante la viralización del suceso, un portavoz de Meta confirmó al diario ABC España que el descenso responde a un proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas. La empresa aclaró que los seguidores activos no se ven afectados y que, en caso de que alguna cuenta real sea suspendida por error, será restaurada tras un proceso de verificación.

Expertos señalan que estas cuentas automatizadas o bots suelen seguir perfiles con millones de seguidores para ganar visibilidad, parecer activas y difundir spam, sin tener un interés real en el contenido publicado. Los bots son definidos como perfiles no gestionados por personas, programados para realizar tareas masivas como dar "me gusta" o comentar de forma repetitiva.