1 de mayo de 2026 - 07:10

Bill Gates alerta por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y fija 2026 como límite global

Gates propone el año 2026 como el límite para que los gobiernos definan políticas de redistribución de riqueza y respondan a la inminente disrupción del mercado.

Bill Gates advierte sobre los cambios que introduce la IA de forma acelerada en el universo laboral.&nbsp;

Bill Gates advierte sobre los cambios que introduce la IA de forma acelerada en el universo laboral. 

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Según Bill Gates, la inteligencia artificial ya está habilitando a trabajadores de salud comunitarios y docentes para llegar a la población con mayor eficacia. En el sector agrícola, la tecnología permite brindar asesoramiento personalizado a pequeños productores para optimizar su productividad y promover un desarrollo agrario sostenible.

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Este impacto positivo solo se concretará si se mantiene el acceso universal. El fundador de Microsoft identifica el año 2026 como un umbral determinante para que los gobiernos preparen respuestas ante la redistribución de la riqueza.

El mercado laboral ante la disrupción: menos empleo, más productividad

Según Gates, el impacto de la IA en el mercado laboral se intensificará en los próximos cinco años, lo que obliga a repensar el valor del empleo. La capacidad de producir más bienes con menos mano de obra es una realidad inminente.

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Esta disrupción podría permitir, matemáticamente, una reducción de la jornada laboral si las nuevas capacidades se distribuyen de forma que beneficien a todos. Sin embargo, Gates advierte que los efectos de este cambio son difíciles de modelar con precisión en la actualidad. En sectores como el desarrollo de software, la eficiencia de los programadores ya se ha duplicado gracias a estas herramientas.

Amenazas globales: bioterrorismo y ciberdelincuencia en la era de la IA

Según Gates, el uso malintencionado de herramientas de IA abiertas por parte de actores no estatales representa una amenaza de bioterrorismo sin precedentes en la historia reciente. Este riesgo se suma a la actividad de ciberdelincuentes que ya operan con estas tecnologías.

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La rapidez de la mejora tecnológica ya se traduce en repercusiones palpables en diversos sectores estratégicos. Finalmente, Gates urge a los gobiernos a definir políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los beneficios económicos de la automatización. El empresario sostiene que el éxito de la IA no debe medirse solo por la innovación técnica, sino por su capacidad para reducir la desigualdad y mejorar millones de vidas en comunidades vulnerables.

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