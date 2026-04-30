30 de abril de 2026 - 12:30

Starlink limita la velocidad: Elon Musk impone restricciones a usuarios por exceso de consumo

La empresa de Elon Musk comenzó a restringir la velocidad de los usuarios que superan significativamente el promedio de consumo de los últimos seis meses.

Elon Musk, dueño de Starlink, se replantea los planes ofrecidos a sus clientes.

Elon Musk, dueño de Starlink, se replantea los planes ofrecidos a sus clientes.

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Starlink cambió silenciosamente sus reglas de juego para los usuarios del Plan Residencial. Tras superar los 10 millones de clientes activos, la empresa de Elon Musk empezó a limitar la velocidad de conexión a quienes registran consumos de datos significativamente superiores al promedio habitual. Esta medida busca evitar la saturación de su red satelital global.

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La noticia se conoció luego de que usuarios en foros especializados reportaran caídas drásticas en el rendimiento de su conexión. De acuerdo con el testimonio publicado en la comunidad de Reddit, la reducción no responde a fallas técnicas ni a condiciones climáticas adversas, sino a una gestión deliberada del tráfico basada en el volumen de descarga registrado durante el ciclo de facturación.

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Cómo Starlink decide a quién limitarle la velocidad

En la respuesta enviada por soporte técnico, la empresa indicó que el usuario había realizado un consumo muy superior al promedio detectado en meses anteriores. Otros integrantes del foro señalaron que Starlink aparentemente evalúa el consumo mensual actual frente al promedio de los últimos seis meses antes de aplicar estas restricciones temporales. Si la cifra es excesiva, la velocidad queda limitada al punto de dificultar la carga de contenidos multimedia.

Esta limitación de velocidad permanece activa hasta el inicio del siguiente ciclo de facturación. Durante este período, el servicio sigue funcionando, pero con velocidades básicas que apenas permiten navegar por páginas web ligeras sin contenido de video. Según los registros de la compañía, la única forma de recuperar el rendimiento habitual de inmediato es migrar hacia planes superiores con mayor prioridad de ancho de banda.

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Por qué SpaceX decidió cambiar su política de uso

Este cambio de estrategia responde a la necesidad de SpaceX de reorganizar su estructura de tarifas ante el aumento constante de suscriptores. Al superar los 10 millones de usuarios, la estabilidad del sistema satelital se convirtió en una prioridad técnica para la firma. La empresa busca evitar que un pequeño porcentaje de clientes con consumos extremos degrade la experiencia general de navegación para el resto de la comunidad conectada.

Aunque Starlink promocionó sus servicios como acceso sin restricciones, este caso demuestra que el concepto de "ilimitado" está sujeto a la capacidad de la infraestructura. Este tipo de administración de tráfico es habitual en la industria de las telecomunicaciones, pero representa una novedad para una plataforma que se presentaba como una solución libre de topes. El nuevo escenario obliga a los usuarios más intensivos a monitorear su actividad para no perder la fluidez de su conexión.

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