Casi nadie lo sabe: para qué sirve el pequeño agujerito al lado de la cámara de tu celular y por qué es la clave para que tus videos se escuchen perfecto

En los smartphones actuales, cada detalle tiene una razón de ser. Uno de los más ignorados es el pequeño orificio ubicado cerca de la cámara. Aunque muchos creen que forma parte del diseño , en realidad es un componente clave de la tecnología del dispositivo, fundamental para mejorar la calidad de sonido en grabaciones y llamadas.

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Ese pequeño agujero es un micrófono secundario. Su función principal es captar el sonido ambiente para que el sistema del celular pueda diferenciar entre ruido y voz. Gracias a esta tecnología , el dispositivo logra cancelar ruidos molestos y destacar la voz principal.

Este proceso, conocido como cancelación de ruido, permite que los videos se escuchen más claros y que las llamadas tengan mejor calidad, incluso en entornos ruidosos.

Cuando grabás un video, el micrófono principal capta la voz o el sonido principal, mientras que el micrófono secundario recoge el ruido de fondo. El sistema del teléfono compara ambas señales y elimina lo que considera innecesario.

Este mecanismo mejora notablemente la calidad de sonido, haciendo que el audio sea más limpio y profesional. Sin este pequeño orificio, las grabaciones tendrían más interferencias y menos claridad.

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Un detalle que muchos tapan sin saberlo

Uno de los errores más comunes es cubrir accidentalmente este orificio con la mano o con fundas que no están bien diseñadas. Esto afecta directamente el funcionamiento del micrófono y reduce la calidad del audio.

Por eso, los expertos recomiendan prestar atención a este detalle y evitar obstruirlo al grabar o hablar por teléfono.

Un ejemplo de tecnología invisible

El pequeño orificio demuestra cómo la tecnología se integra en los dispositivos de forma casi imperceptible. Aunque pasa desapercibido, cumple un rol fundamental en la experiencia de uso.

Entender su función permite aprovechar mejor el celular y obtener resultados de mayor calidad en cada grabación o llamada.