Investigadores del CSIC detectan localizaciones imposibles en Groenlandia y Argelia debido a la interferencia de señales militares en las rutas migratorias.

La comunidad científica española ha alertado sobre un fallo masivo en los sistemas de geolocalización de las gaviotas reidoras que invernan en Cataluña. El conflicto bélico en el este de Europa está saboteando los dispositivos satelitales, dejando a los biólogos sin datos fundamentales para la conservación y la vigilancia de la salud pública.

Las gaviotas reidoras viajan cada primavera desde Barcelona hacia sus colonias de cría en Ucrania y Rusia. Al cruzar estas zonas de conflicto, sus rutas desaparecen o muestran movimientos totalmente incoherentes. Los científicos han detectado que los dispositivos dejan de emitir posiciones lógicas, impidiendo monitorizar sus desplazamientos con la precisión que requiere la investigación moderna.

image Técnicas de interferencia militar: el impacto del jamming y el spoofing El problema no radica en una avería técnica de los aparatos, sino en el uso de herramientas de guerra electrónica diseñadas para desorientar al enemigo. Estas maniobras, conocidas como jamming y spoofing, interfieren las señales de navegación GNSS, como el GPS estadounidense o el GLONASS ruso, afectando colateralmente a la fauna silvestre.

Durante los años 2024 y 2025, se han registrado situaciones insólitas donde las aves aparecen repentinamente en Argelia o Groenlandia en cuestión de segundos. En otras ocasiones, los GPS dibujan círculos concéntricos perfectos sobre el mapa, una señal clara de la manipulación externa de la señal. Esta falta de neutralidad tecnológica imposibilita reconstruir las trayectorias migratorias reales de las especies.

image Alerta para la salud a nivel global Esta ceguera tecnológica trasciende el ámbito de la ecología y se convierte en una amenaza para la salud global. Las gaviotas actúan como reservorios de patógenos peligrosos, como el virus de la gripe aviar altamente patogénico (H5N1) y bacterias resistentes a los antibióticos. Sin datos precisos sobre sus puntos de descanso y alimentación, los expertos pierden la capacidad de crear mapas de riesgo y sistemas de alerta temprana eficaces.

Para paliar esta vulnerabilidad, los investigadores instan a integrar una conciencia geopolítica en la ciencia. Como medida de emergencia, se recomienda combinar la tecnología satelital con métodos tradicionales, como el anillamiento de aves. Este sistema analógico no depende de señales externas y garantiza la obtención de datos científicos incluso en tiempos de inestabilidad internacional y conflicto bélico.