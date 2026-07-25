La Unión Europea acusa a TikTok de poner en riesgo la privacidad de menores y amenaza con una multa millonaria

La Comisión Europea presentó una acusación contra la red social TikTok por incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), alegando que la plataforma permite que las cuentas de menores de edad queden expuestas a desconocidos en la Unión Europea.

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Tras una investigación iniciada en febrero de 2024, Bruselas concluyó de forma preliminar que la red social (propiedad de la firma china ByteDance) no garantiza cuentas seguras para menores , permitiendo que su privacidad quede vulnerable ante terceros.

Según señaló la entidad, esta infracción podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de la compañía.

El expediente de la Comisión detalla que TikTok permite a los menores configurar sus cuentas como "públicas" por defecto o por opción , lo que implica que cualquier usuario puede visualizar sus contenidos, incluso aquellos que no tienen una cuenta en la plataforma. A su vez, el feed "For You" permite que los contenidos compartidos por adolescentes de 16 y 17 años sean recomendados a una audiencia global.

Desde Bruselas advirtieron que este diseño facilita el contacto indeseado de potenciales depredadores y eleva significativamente el riesgo de ciberacoso.

La Unión Europea advirtió que la configuración de TikTok facilita el contacto de desconocidos con adolescentes.

Otro detalle que cuestionó la Comisión fue la configuración de los perfiles, los cuales son localizables mediante listas de seguidores y las fotos de perfil permanecen accesibles para cualquier persona ajena a la plataforma.

Demanda a TikTok

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, subrayó que un alto nivel de protección no debe ser una acción voluntaria del usuario, sino una opción predeterminada.

Ante este escenario, la Unión Europea exige que TikTok ajuste sus configuraciones para que los contenidos de menores solo sean visibles a usuarios aceptados previamente por ellos y que se elimine la recomendación de sus publicaciones a audiencias globales.

Por su parte, TikTok informó que examinará las conclusiones, aunque defendió sus políticas actuales argumentando que las cuentas para menores de 18 años son privadas por defecto y que disponen de más de 50 funciones de seguridad, incluyendo restricciones en mensajes directos.