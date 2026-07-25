El hecho ocurrió frente a la costa de A Coruña, donde las autoridades ya registraron otros episodios similares con embarcaciones.

Susto en España: un velero con dos tripulantes se hundió tras chocar con un grupo de orcas

Un velero con dos tripulantes se hundió este viernes tras chocar con un grupo de orcas, mientras navegaba por la zona costera de Estaca de Bares, en el municipio de Mañón, A Coruña, España.

Según informó el Salvamento Martítimo local, el velero "Idem" se hundió a 1,3 millas tras sufrir una vía de agua a raíz de la interacción con los animales marinos. La embarcación quedó a la deriva pasadas las cinco de la tarde.

Medios locales señalaron que los dos tripulantes que iban a bordo de la embarcación fueron rescatados por otro velero que paseaba por la zona. Ambos fueron trasladados a la embarcación de rescate Salvamar Shaula, del Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra (A Coruña) y fueron llevados al puerto más cercano. Según trascendió, los hombres se encontraban en buen estado de salud.

Así fue el hundimiento del velero tras chocar con orcas Por su parte, la Agencia Gallega de Emergencias precisó que recibió un llamado que informaba sobre el incidente minutos después de las 17 horas, y aseguró que los propios ocupantes del velero habían alertado sobre la presencia de orcas que se acercaban al barco. "Se encontraban sin timón, por lo tanto, sin capacidad de maniobra", señalaron.

Aumentan incidentes con orcas en la costa gallega Tras el hecho, el departamento público aseguró que envió el helicóptero Helimer 401 para iniciar una inspección del entorno y comprobar si el impacto de la unidad contra los cetáceos provocó algún tipo de contaminación.

Según informaron las autoridades marítimas, ya son cuarto episodios registrados de interacciones de orcas con embarcaciones en la zona. Incluso, durante la asistencia al velero Idem, se tuvo conocimiento de que otra embarcación había sufrido un choque con estos mamíferos marinos. SIn embargo, los daños en el timón fueron mínimos y pudieron continuar navegando sin inconvenientes.