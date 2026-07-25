La Velada del Año enfrentará a Argentina contra España: cuándo y dónde ver las peleas

La Velada del Año 6 , el evento de boxeo amateur creado por el streamer español Ibai Llanos, volverá a reunir a millones de espectadores de todo el mundo este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España . En esta edición habrá un récord de diez combates y una importante presencia argentina, con cuatro representantes que buscarán quedarse con la victoria sobre el ring.

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El combate que genera más espectativas es el protagonizado por los periodistas Gastón Edu l y Edu Aguirre , cuyo enfrentamiento trasladará la rivalidad del fútbol al ring en un nuevo Argentina vs España.

Gastón Edul vs. Edu Aguirre : El periodista de TyC Sports protagonizará uno de los cruces más esperados de la noche frente al español Edu Aguirre. La previa estuvo marcada por la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que ambos periodistas son identificados con cada una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Lit Killah vs. Kidd Keo: El artista argentino tendrá su primera experiencia sobre un ring ante el rapero español Kidd Keo. Se trata de uno de los combates con mayor expectativa por la popularidad internacional de ambos músicos y por el intenso entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Gero Arias vs. ViruZz: El influencer argentino se medirá con ViruZz, uno de los boxeadores más experimentados de La Velada. Arias llega tras una importante transformación física y buscará dar el golpe frente a un rival que ya sabe lo que es ganar en este tipo de eventos.

Angie Velasco vs. Alondrissa: La creadora de contenido argentina será la única representante femenina del país en esta edición y enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en un combate que promete intensidad desde el primer asalto.

Todos los combates de La Velada del Año 6

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ViruZz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

RoRo vs. Rivers

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar).

Donde ver y a que hora empieza

La transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos, donde se espera una audiencia de millones de personas de forma simultánea. Esta misma empezará a las 14:00 de Argentina.

Además de las peleas, La Velada del Año contará nuevamente con espectáculos musicales y una producción de primer nivel, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes del mundo, según señaló la Agencia Noticias Argentinas.