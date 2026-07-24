Clausura: Racing debuta con victoria ante Gimnasia en un partido polémico

Con una posible jugada polémica en el final, Racing inició el Clausura con un triunfó 2-1 ante Gimnasia, que reclamó un penal sobre el cierre.

En el torneo de Clausura, Racing Club de Avellaneda derrotó a Gimnasia de la ciudad de la Plata. El mediocampista Matko Miljevic, autor del primer gol de la noche.

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Gimnasia vs Racing: Un partido con goles y polémica El local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.

Además, el delantero del “Lobo” Marcelo Torres malogró un penal, en el que no pudo superar al arquero Facundo Cambeses, a los 41 minutos de la primera parte.