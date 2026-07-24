24 de julio de 2026 - 21:28

Clausura: Racing debuta con victoria ante Gimnasia en un partido polémico

Con una posible jugada polémica en el final, Racing inició el Clausura con un triunfó 2-1 ante Gimnasia, que reclamó un penal sobre el cierre.

En el torneo de Clausura, Racing Club de Avellaneda derrotó a Gimnasia de la ciudad de la Plata. El mediocampista Matko Miljevic, autor del primer gol de la noche.

En el torneo de Clausura, Racing Club de Avellaneda derrotó a Gimnasia de la ciudad de la Plata. El mediocampista Matko Miljevic, autor del primer gol de la noche.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

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Gimnasia vs Racing: Un partido con goles y polémica

El local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.

Además, el delantero del “Lobo” Marcelo Torres malogró un penal, en el que no pudo superar al arquero Facundo Cambeses, a los 41 minutos de la primera parte.

Liga Profesional: tabla anual y próximos encuentros

Con el triunfo, el equipo en el que hizo su debut en el torneo local Juan Pablo Vojvoda es duodécimo en la tabla anual, con 24 puntos y a dos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el conjunto platense es décimo en el mismo listado, con 26 unidades.

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