Clausura: Racing debuta con victoria ante Gimnasia en un partido polémico

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Con una posible jugada polémica en el final, Racing inició el Clausura con un triunfó 2-1 ante Gimnasia, que reclamó un penal sobre el cierre.
Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
El local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.
Además, el delantero del “Lobo” Marcelo Torres malogró un penal, en el que no pudo superar al arquero Facundo Cambeses, a los 41 minutos de la primera parte.
Con el triunfo, el equipo en el que hizo su debut en el torneo local Juan Pablo Vojvoda es duodécimo en la tabla anual, con 24 puntos y a dos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el conjunto platense es décimo en el mismo listado, con 26 unidades.
En la próxima fecha, la “Academia” deberá visitar a Rosario Central, este martes 28 de julio a las 21:15, mientras que los dirigidos por Ariel Pereyra recibirán a River el miércoles 29, a las 19:15.