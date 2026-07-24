Con el debut de Nicolás Otamendi, River recibe a Barracas Central: hora, transmisión en vivo, formaciones

El Millonario juega ante el Guapo por la fecha 1 del segundo certamen del año. Será este sábado a las 19.15 horas en el Monumental.

River Plate pone primera en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, y recibe a Barracas Central en un partido donde obtener los tres puntos es la única opción. Se juega este sábado desde las 19.15 horas en el Estadio Más Monumental, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El Millonario viene de capa caída producto de dos fuertes golpes recibidos en el último tiempo. Primero perdió en la final del Apertura ante Belgrano, y en el comienzo del semestre perdió ante Aldosivi en Salta, lo que decantó en la eliminación de la Copa Argentina. Así, los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo se multiplican.

Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre" Por tal motivo, el entrenador Eduardo Coudet pondrá lo mejor que tiene a disposición. Eso incluye al lateral derecho Gonzalo Montiel y el defensor central Nicolás Otamendi, que vienen de un extenuante Mundial 2026 con la Selección Argentina y prácticamente no entrenaron durante todo el proceso de preparación. Además, mantiene la duda de si mandar a la cancha a Rafael Santo Borré o Joaquín Freitas.

Barracas Central está en su propia pelea por sostener los rendimientos que lo llevaron a cerrar un gran 2025. Por ahora sigue con vida en la Copa Argentina, y está lejos de la zona del descenso. Sin embargo, también se mantiene alejado de la clasificación a la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores, su principal objetivo del año.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional Ramiro Gómez / Los Andes Ante River no tendrá una tarea fácil, ya que el historial lo tiene claramente en contra. Los cinco partidos que disputaron desde el 2023 han tenido a la Banda Roja como vencedor. Inclusive, la estadística marca que apenas pudo convertile un gol en todos esos duelos.