24 de julio de 2026 - 19:28

Con el debut de Nicolás Otamendi, River recibe a Barracas Central: hora, transmisión en vivo, formaciones

El Millonario juega ante el Guapo por la fecha 1 del segundo certamen del año. Será este sábado a las 19.15 horas en el Monumental.

El Estadio Monumental, la casa de River Plate

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Millonario viene de capa caída producto de dos fuertes golpes recibidos en el último tiempo. Primero perdió en la final del Apertura ante Belgrano, y en el comienzo del semestre perdió ante Aldosivi en Salta, lo que decantó en la eliminación de la Copa Argentina. Así, los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo se multiplican.

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Por tal motivo, el entrenador Eduardo Coudet pondrá lo mejor que tiene a disposición. Eso incluye al lateral derecho Gonzalo Montiel y el defensor central Nicolás Otamendi, que vienen de un extenuante Mundial 2026 con la Selección Argentina y prácticamente no entrenaron durante todo el proceso de preparación. Además, mantiene la duda de si mandar a la cancha a Rafael Santo Borré o Joaquín Freitas.

Barracas Central está en su propia pelea por sostener los rendimientos que lo llevaron a cerrar un gran 2025. Por ahora sigue con vida en la Copa Argentina, y está lejos de la zona del descenso. Sin embargo, también se mantiene alejado de la clasificación a la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores, su principal objetivo del año.

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Ante River no tendrá una tarea fácil, ya que el historial lo tiene claramente en contra. Los cinco partidos que disputaron desde el 2023 han tenido a la Banda Roja como vencedor. Inclusive, la estadística marca que apenas pudo convertile un gol en todos esos duelos.

Probables formaciones de River Plate - Barracas Central:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 19.15

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Barracas Central:

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