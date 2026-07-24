Después de la revisación médica, River presenta al delantero Ángel Correa como nuevo refuerzo

El atacante se convirtió oficialmente en jugador del Millonario, después del tira y afloje con Tigres de México.

Después de una novela que desgastó a todas las partes, River Plate logró solucionar las diferencias que había con Tigres de México y pudo confirmar el arribo de Ángel Correa al club. Así, Eduardo Coudet contará con un futbolista de jerarquía para la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Millonario finalmente pudo darse el gusto de contratar a uno de sus grandes anhelos de los últimos tiempos. Luego de buscarlo durante mucho tiempo, el jugador con pasado en la Selección Argentina, Atlético de Madrid y San Lorenzo de Almagro podrá calzarse la banda roja para lo que resta del 2026.

El trasfondo de la llegada de Ángel Correa: Las negociaciones entre River y Tigres por Ángel Correa se habían estancado hace algunas semanas. Desde México se mostraban poco receptivos a un traspaso por el monto ofrecido, y decidieron rechazar cada oferta que llegó por su figura. En paralelo, el ofensivo ya había acordado su contrato con el club de Núñez y presionaba para lograr su salida.

Mientras se desarollaba ese tira y afloje, llegó el punto de inflexión en las negociaciones. Según trascendió, el futbolista y su familia recibieron amenazas de muerte que lo obligaron a armar las valijas y salir de México por su propia seguridad. Inclusive, corrió el rumor de que iba a recurrir a la FIFA para obtener la carta de libertad y firmar como jugador libre en River.

¿Cuánto salió y cuando debutará Ángel Correa en River? Ante ese panorama, Tigres finalmente aceptó la oferta de la directiva encabezada por Stéfano Di Carlo de 15 millones de dólares más 2 por objetivos para que Correa se convierta en jugador de River hasta diciembre de 2029. Se trata de la erogación de dinero más fuerte de la historia de la institución.