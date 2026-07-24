Después de la revisación médica, River presenta al delantero Ángel Correa como nuevo refuerzo

Después de una novela que desgastó a todas las partes, River Plate logró solucionar las diferencias que había con Tigres de México y pudo confirmar el arribo de Ángel Correa al club. Así, Eduardo Coudet contará con un futbolista de jerarquía para la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Millonario finalmente pudo darse el gusto de contratar a uno de sus grandes anhelos de los últimos tiempos. Luego de buscarlo durante mucho tiempo, el jugador con pasado en la Selección Argentina, Atlético de Madrid y San Lorenzo de Almagro podrá calzarse la banda roja para lo que resta del 2026.
El trasfondo de la llegada de Ángel Correa:
Las negociaciones entre River y Tigres por Ángel Correa se habían estancado hace algunas semanas. Desde México se mostraban poco receptivos a un traspaso por el monto ofrecido, y decidieron rechazar cada oferta que llegó por su figura. En paralelo, el ofensivo ya había acordado su contrato con el club de Núñez y presionaba para lograr su salida.
Mientras se desarollaba ese tira y afloje, llegó el punto de inflexión en las negociaciones. Según trascendió, el futbolista y su familia recibieron amenazas de muerte que lo obligaron a armar las valijas y salir de México por su propia seguridad. Inclusive, corrió el rumor de que iba a recurrir a la FIFA para obtener la carta de libertad y firmar como jugador libre en River.
¿Cuánto salió y cuando debutará Ángel Correa en River?
Ante ese panorama, Tigres finalmente aceptó la oferta de la directiva encabezada por Stéfano Di Carlo de 15 millones de dólares más 2 por objetivos para que Correa se convierta en jugador de River hasta diciembre de 2029. Se trata de la erogación de dinero más fuerte de la historia de la institución.
Ángel pasó la revisación médica este viernes, y se espera que la próxima semana se sume a las prácticas del equipo de Eduardo Coudet. Por supuesto no estará dentro del campo ante Barracas Central este sábado, aunque se especula que asista a ver la presentación de sus nuevos compañeros.