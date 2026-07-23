Bombazo en el mercado de pases: River va por la vuelta de Esequiel Barco

Esequiel Barco , quien dejó el club en julio de 2024 para emigrar al fútbol europeo, surge como la opción prioritaria solicitada por el entrenador Eduardo Coudet , que busca incorporar a uno o dos volantes de sus características para potenciar el plantel. Pese a que desde Botafogo se ofreció a Álvaro Montoro, la opción del juvenil brasileño no terminó de convencer en la dirigencia de River.

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El futbolista de 27 años fue transferido a mediados de 2024 al Spartak de Moscú por una cifra cercana a los 16 millones de dólares. Si bien no trascendieron los montos oficiales de la primera oferta, desde Rusia pretenden más de 5 millones de dólares por el 50% del pase para autorizar su salida.

El deseo del jugador santafesino es regresar a Sudamérica:

Esequiel Barco a un paso de volver a River Plate.

Durante su estadía en la Premier Liga de Rusia, Barco mantuvo un nivel destacado que revalorizó su ficha, siendo figura en la consagración de la Copa de Rusia a fines de mayo.

El interés descartado de Boca: Barco llegó a ser ofrecido al "Xeneize", donde analizaron su perfil, pero la dirigencia de La Ribera descartó iniciar negociaciones.

Su guiño a Independiente : El mes pasado coqueteó con un posible retorno al "Rojo", pero las pretensiones económicas del club ruso hicieron imposible el movimiento.

Estadística en el Spartak de Moscú (2024-2026)

Partidos jugados: 74

Goles anotados: 22

Asistencias: 18

Títulos: 1 (Copa de Rusia)

En caso de concretarse las negociaciones con Spartak Moscú, Barco sumará un nuevo ciclo en el club donde ya registra 127 partidos oficiales.

Mercado de pases de River: ¿quiénes son los refuerzos confirmados?

De cerrar la incorporación de Esequiel Barco, el volante se convertiría en el sexto refuerzo del equipo conducido por Eduardo Coudet en este libro de pases.

Las incorporaciones que ya sumó el conjunto de Núñez son:

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

Giovanni González

River no se retira de la ventana de transferencias y continúa buscando nombres jerárquicos para completar la confección del plantel.