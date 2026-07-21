River Plate pagará una fuerte suma de dinero para reforzarse con un jugador de talla internacional

El Millonario sumará a un refuerzo de peso en la faceta ofensiva, de cara al segundo semestre del año en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

La novela de River Plate en relación a la sumatoria de Ángel Correa parece haber llegado a su final. En las últimas horas, las diferencias fueron saldadas y así el futbolista se convertiría en refuerzo del club para la segunda parte del año.

Hace varios días que la situación entre las partes parecía haberse estancado. El Millonario se plantó en un monto que Tigres consideraba bajo, y el jugador hacía fuerza para destrabar todo. Sin embargo, ante la necesidad de elevar el nivel del plantel y corregir el rumbo deportivo, la directiva encabezada por Stéfano Di Carlo decidió ir a lo seguro, y pagar el precio estipulado por los mexicanos.

River Plate cerca de cerrar a Ángel Correa: De esta manera, River desembolsará 15 millones de dólares para quedarse con los servicios del delantero. Es el dinero correspondiente para ejecutar la cláusula de rescisión, aunque Tigres hará concesiones respecto a los aspectos legales necesarios para romper el contrato. Así, los tiempos se acortarán y el delantero llegará a Núñez para la revisación médica en los próximos días.

Cabe destacar que el atacante hizo presión desde un inicio para jugar en River Plate, lo que cayó muy mal entre los hinchas del elenco de México. A partir de allí se inició una verdadera persecución en medios de comunicación locales, fanáticos y allegados al fútbol de ese país contra el argentino y su familia. Por otro lado, Correa ve con buenos ojos retornar a Argentina y radicarse en Buenos Aires.