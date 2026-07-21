21 de julio de 2026 - 19:01

Boca a la carga por un delantero: amargó a River Plate, lo buscan del exterior, y puede firmar con el Xeneize

El atacante desvela al cuerpo técnico y al presidente Juan Román Riquelme, que inició sondeos para hacerse con sus servicios.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El Xeneize padece la falta de variantes en la zona de los delanteros, teniendo en cuenta la situación física de Adam Bareiro y el flojo presente de Milton Giménez. Así, una de las prioridades para la actual ventana de incorporaciones es robustecer la ofensiva del equipo. Por tal motivo, los directivos ajustan la mira para ir en busca de un jugador de buen presente.

Boca busca a David Romero, de Tigre:

Según trascendió, el elegido de la dirigencia es el atacante de Tigre David Romero. El joven de 23 años la rompió en la primera parte del 2026, al convertir 11 goles a lo largo de los 19 partidos que disputó. Dentro de esas alegrías se destaca el tanto que le marcó a River Plate en el mes de febrero, en la recordada goleada por 4 a 1 en el Monumental. Inclusive, ese día quedó marcado por las cámaras, cuando el futbolista que ahora busca Boca repetía: "Se van", en referencia a los simpatizantes del Millonario.

Sin embargo, los esfuerzos de Boca por quedarse con sus servicios deberán ser grandes, debido a que no es el único club interesado en comprarlo. Romero también es seguido por instituciones de Italia y Arabia Saudita. Ante el interés que despertó su pase, Tigre no aceptará ofertas inferiores a 8 millones de dólares. Además, quiere retener un porcentaje de la ficha para una futura venta.

Cabe destacar que la AFA informó que el mercado de pases de la Liga Profesional se cerrará recién el viernes 31 de julio, para darle más tiempos a los clubes a diagramar sus planteles. Originalmente estaba previsto para este martes 21.

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