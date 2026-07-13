13 de julio de 2026 - 17:44

Boca confirma a Sebastián Villa: ¿cuándo debuta tras la revisión médica?

El club de la Ribera definirá si Sebastián Villa suma minutos ante Sarmiento por Copa Argentina o espera al cruce contra O’Higgins.

Sebastián Villa pasará de Independiente Rivadavia al club Xeneize, donde espera tener una buena segunda parte de la temporada

Sebastián Villa pasará de Independiente Rivadavia al club Xeneize, donde espera tener una buena segunda parte de la temporada

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Sebastián Villa concretó la revisión médica para firmar con Boca Juniors, en su segundo paso por el club luego de la polémica salida en 2023. Ahora esperará debutar ante Sarmiento por la Copa Argentina o ante O'Higgins en el marco de la Sudamericana.

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En su primer ciclo con Boca, Sebastián Villa disputó un total de 172 encuentros, anotó 29 goles, brindó 33 asistencias y conquistó 7 títulos.

Independiente Rivadavia: el club que vende a Villa

El “Xeneize” pagará 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza por la totalidad del pase, luego de varias semanas de negociaciones y de un pedido expreso del jugador para volver al club de la ribera.

Villa fue oficializado este domingo a través de un comunicado en las redes del club y firmaría por la tarde un contrato por cuatro años hasta 2030, con opción de renovar por un año más, ponerse a las órdenes del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

¿Cuándo será el debut de Villa?

El entrenador Xeneize definirá si el jugador participa contra Sarmiento de Junín en la Copa Argentina la próxima semana, o si se espera hasta el 23 de este mes para su estreno ante O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

En su primer ciclo con Boca, Sebastián Villa disputó un total de 172 encuentros, anotó 29 goles, brindó 33 asistencias y conquistó 7 títulos.

El futbolista mantiene un proceso judicial con la entidad de La Ribera por su salida abrupta en 2023, en medio de otra demanda interpuesta por su expareja por violencia de género. Por el momento, club y jugador acordaron suspender la mediación por 20 días, a la espera de la formalización de su incorporación.

Tras cinco meses sin club, Villa fue contratado oficialmente por el Beroe de Bulgaria en noviembre de 2023. Pudo debutar de forma competitiva en febrero de 2024, luego de obtener el aval de la FIFA respecto a su conflicto contractual con Boca Juniors.

El exjugador de Deportivo Tolima culminó jugando para Independiente Rivadavia, club con el que obtuvo el título de la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores.

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