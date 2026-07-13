Antes del nuevo duelo con Inglaterra, la historia de Darío Franco y su gol inolvidable en Wembley

En la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , la historia recupera a Darío Franco , actual entrenador de Gimnasia y Esgrima, quien en 1991 marcó un gol en Wembley ante los ingleses. El ex mediocampista fue protagonista de un empate 2-2 que todavía permanece en la memoria.

El antecedente ocurrió el 25 de mayo de 1991, cuando la Selección Argentina dirigida por Alfio “Coco” Basile igualó 2-2 frente a Inglaterra en un amistoso correspondiente a la Copa Sir Stanley Rous. En aquella tarde londinense, el equipo argentino tuvo que sobreponerse a un comienzo adverso y logró una remontada que terminó transformando el partido en uno de los recuerdos más destacados de aquella etapa.

El conjunto local se puso en ventaja con goles de Gary Lineker y David Platt, dos de los grandes nombres del fútbol inglés de ese momento. Sin embargo, Argentina reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate gracias a dos apariciones decisivas. Primero fue Claudio “El Turco” García, quien descontó para darle vida al equipo de Basile. Luego llegó el momento de Franco, que apareció en el área para convertir uno de los tantos más importantes de su carrera.

La jugada nació desde un córner ejecutado por Antonio Mohamed. La pelota cayó en el área inglesa y Franco encontró el espacio justo para anticiparse a la defensa. Desde el punto penal, conectó un cabezazo potente y preciso que se metió en el ángulo izquierdo del arquero David Seaman. La definición combinó fuerza y ubicación, dejando sin posibilidades al guardameta inglés y sellando un empate que Argentina celebró como una verdadera victoria.

Aquel gol tuvo un significado especial para Franco, no solo por el rival y el escenario, sino también por el momento que atravesaba en su carrera. El mediocampista cordobés venía de consagrarse campeón con Newell’s y comenzaba a ganarse un lugar importante en la Selección Argentina, dentro de un plantel que contaba con figuras de peso como Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri y Diego Simeone.

Una etapa inolvidable

Tiempo después, en sus memorias, el exjugador recordó aquella etapa como una de las más importantes de su trayectoria. “Viví un semestre soñado, que jamás hubiese imaginado: le marqué un gol de cabeza a Inglaterra en Wembley, con toda la carga de historia que tiene ese estadio”, expresó.

La formación argentina de aquella tarde estuvo integrada por Goycochea en el arco; Fabián Basualdo, Sergio Vázquez, Oscar Ruggeri y Carlos Enrique en defensa; Darío Franco, Fernando Gamboa, Diego Simeone y Germán Martellotto en el mediocampo; y Claudio García junto a Ariel Boldrini en ataque. Durante el encuentro ingresó Antonio Mohamed, quien sería protagonista al asistir a Franco en el gol del empate.

Aquel partido disputado en 1991 quedó como uno de los capítulos destacados de la historia reciente de los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra. En ese momento, la Selección atravesaba una etapa de renovación bajo la conducción de Basile, quien pocos meses después llevaría al equipo a conquistar la Copa América de Chile 1991, iniciando un ciclo exitoso.

Más de tres décadas después, el recuerdo vuelve a aparecer cada vez que argentinos e ingleses se cruzan en una cancha. Franco ya no está dentro del campo de juego, sino desde el banco de suplentes de Gimnasia y Esgrima, pero aquel cabezazo en Wembley sigue siendo una de las postales más importantes de su carrera y un vínculo eterno con uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.