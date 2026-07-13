13 de julio de 2026 - 11:06

La frase de Gary Neville sobre Licha Martínez y Cuti Romero que encendió la previa de Argentina-Inglaterra: "Regalan un gol por partido"

El exdefensor británico afirma que la dupla de centrales de la Selección Argentina alterna errores groseros con actuaciones extraordinarias.

Licha Martínez y Cuti Romero.

Licha Martínez y Cuti Romero.

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Por Francisco Moreno

Gary Neville, exlateral del Manchester United, lanzó un duro pronóstico sobre la defensa de Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026. El analista británico sostuvo en su podcast que los centrales titulares de Lionel Scaloni cometen errores evitables que le permitirán a Inglaterra anotar al menos dos tantos en Atlanta.

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Neville analizó específicamente el desempeño de Cristian Romero y Lisandro Martínez en la previa del cruce en el Mercedes-Benz Stadium. Según sus palabras, la dupla central de la Albiceleste presenta una inconsistencia peligrosa para una instancia eliminatoria. “Tenés a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, sentenció el exdefensor inglés.

Gary Neville

Gary Neville

El concepto de la "mejor-peor pareja" y el impacto de la camiseta de Argentina

Al referirse a la dinámica de la zaga, Neville utilizó una definición llamativa: “Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”. Esta dualidad, según el análisis, es lo que define el funcionamiento defensivo del equipo de Scaloni en situaciones límite.

El exjugador de los mundiales de 1998 y 2002 destacó que existe un cambio psicológico en los futbolistas al representar a su país. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble”, destacó Neville, aludiendo a la capacidad de los centrales para ganar cabezazos y aparecer en todas las zonas del campo tras haber cometido un error puntual previo.

La semifinal se disputará este miércoles a las 15:00 hora local. Mientras Inglaterra busca regresar a una final, Argentina intenta defender su vigencia competitiva. Los equipos definirán quién accede al duelo por el título del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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