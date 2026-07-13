Confirmado: Argentina jugará de azul ante Inglaterra y buscará repetir una historia que ilusiona

Pese a la tradición albiceleste, Argentina solo venció a Inglaterra en mundiales utilizando la indumentaria azul que vestirá este miércoles en Atlanta.

La Selección Argentina vestirá su indumentaria alternativa este miércoles 15 de julio en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. Debido al protocolo de la FIFA, el equipo nacional fue designado como visitante para el encuentro en Atlanta, lo que obliga a dejar de lado la clásica camiseta albiceleste.

La decisión técnica responde estrictamente al reparto de uniformes para las parcialidades en el Mercedes-Benz Stadium. Argentina, que llega a esta instancia tras dejar en el camino a Suiza, volverá a utilizar el diseño azul oscuro con vivos claros que ya lució durante la fase de grupos en la victoria frente a Jordania.

El Pupi Zanetti, protagonista del duelo ante Inglaterra en Francia 98. El registro histórico de la indumentaria azul frente a Inglaterra El cambio de colores activa una estadística particular en el historial de este enfrentamiento. Las dos victorias más emblemáticas de la Selección contra el conjunto británico en Copas del Mundo se consiguieron utilizando la camiseta suplente. Tanto en los cuartos de final de México 1986 como en los octavos de final de Francia 1998, el uniforme azul acompañó el éxito nacional.

Maradona vs Inglaterra en el Mundial de México 1986. Gentileza. Por el contrario, los registros con la indumentaria titular son negativos para el equipo nacional en este duelo específico. En las dos oportunidades en las que Argentina enfrentó a Inglaterra vistiendo los bastones celestes y blancos, el resultado fue la derrota. Esto ocurrió en los cuartos de final del Mundial de 1966 y en la segunda jornada de la fase de grupos de Corea y Japón 2002.

Este uniforme alternativo, que fue estrenado oficialmente en marzo durante los amistosos contra Zambia y Mauritania en la Bombonera, se presentará nuevamente en suelo estadounidense. La asignación como equipo visitante determinó que la tradicional prenda de bastones verticales no sea la protagonista en el campo de juego durante este cruce eliminatorio.