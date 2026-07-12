A través de las redes sociales explotó un particular pedido para la Albiceleste de cara al duelo con los Ingleses.

El místico pedido de los hinchas de la Selección Argentina para la semifinal ante Inglaterra

Ante un evento deportivo de semejante magnitud, como es que la Selección Argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, todo aporta, y cualquier cosa vale para sumar un poco de tranquilidad. Inclusive, el particular pedido de jugar con un determinado color en la camiseta.

La euforia va en aumento en el público argentino, que palpita el partido entre la Albiceleste y los Tres Leones que decantará en un clasificado a la final. En medio del nerviosismo por el gran duelo, las redes sociales se hicieron eco de un dato puntual que podría decantar en la victoria o la derrota de los de Scaloni: la indumentaria con la que se jugará.

El detalle de las camisetas que podría determinar el Argentina - Inglaterra: Parece una simple humorada, pero esconde una realidad. Si se cuentan los cuatro encuentros por Copa del Mundo entre ambos, hay dos triunfos argentinos y dos ingleses. Lo curioso es que en ambas alegrías el cuadro nacional utilizó camisetas azules, mientras que en las dos derrotas usó la tradicional celeste y blanca.

La casaca Albiceleste fue el uniforme elegido en la caída 1 a 0 por el Mundial 1966, cuando Geoff Hurst amargó a un equipo que sufrió la temprana e icónica expulsión de Antonio Ubaldo Rattín. En pleno 2002, cuando chocaron por la fase de grupos, Inglaterra volvió a superar 1 a 0 a la Argentina, que también usó la remera titular, con el gol de penal del volante David Beckham.

Los dos triunfos de la Selección Argentina ante Inglaterra, con la casaca azul: Respecto a las victorias Sudamericanas, las mismas se dieron con la azul como manto sagrado. Es imposible no hablar de la histórica jornada del 22 de junio de 1986, cuando la inolvidable camiseta azul comprada en un mercado mexicano y con números con lentejuelas fue testigo de la Mano de Dios, y del mejor gol del siglo. El día más importante en la historia de Diego Armando Maradona no se dio con la celeste y blanca.