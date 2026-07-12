12 de julio de 2026 - 15:05

Las dos claves en las que trabajará Lionel Scaloni de cara al duelo de la Selección Argentina ante Inglaterra

El entrenador fortalecerá dos aspectos fundamentales para afrontar las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Foto:

EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El triunfo ante Suiza por los cuartos de final no sólo decantó en la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. También instaló algunas dudas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que deberá trabajar en dos aspectos fundamentales antes de medirse con Inglaterra.

Leé además

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Horario, día y lugar para la Selección Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
La Selección Argentina volverá a jugar con Inglaterra. 

Las cuatro batallas mundialistas que marcaron a fuego a la Selección Argentina e Inglaterra

Por Emanuel Cenci

Si algo quedó claro después de la noche de este sábado, es que la Albiceleste tiene tarea para la semana. En palabras de su propio entrenador, jugó el peor partido del certamen, y encima quedó complicado desde lo físico. Por ese motivo, en el búnker nacional ya trabajan contrarreloj en dos aspectos pensando en el duelo ante los europeos.

Lionel Scaloni verá de nuevo el partido ante Suiza, buscando errores:

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

El primer punto que buscará resolver Lionel Scaloni es el del análisis del triunfo ante Suiza. En la conferencia de prensa, el DT expresó que lo primero que hará en estos días es mirar de nuevo ese encuentro, para hallar las causas del flojo rendimiento colectivo. “Mi meta es mejorar. Hay que ver el partido, después ya veré el por qué, ya te digo que es por rival. Supuestamente era el cuadro fácil el nuestro, menos mal... Suiza es un gran rival y nos puso en dificultad”, lanzó.

Así, quedó claro que el cuerpo técnico encabezado por el de Pujato revisará cada acción del largo encuentro ante los Helvéticos para luego planificar los cambios que el equipo necesita de cara a Inglaterra, y los aspectos que debe potenciar.

El estado físico, una preocupación de la Selección Argentina:

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

El segundo aspecto que será puesto bajo la lupa de la Selección Argentina en los próximos entrenamientos es la mejoría de aquellos jugadores que terminaron tocados. Los dos casos importantes son Cristian Romero y Leandro Paredes. Si bien ambos pidieron el cambio cerca del final por molestias, quedó la sensación de que apenas se trató de una fatiga normal.

Más allá de los nombres propios, la realidad es que la mayoría del plantel está padeciendo el cansancio acumulado después de varios encuentros, incluyendo dos alargues. Por eso, Scaloni planificó una práctica liviana para este domingo, y exigirá lo justo y necesario el lunes y martes. La idea es recuperar piernas frescas y no complicar a nadie.

De esta manera, Argentina ya comenzó a trabajar con la mente puesta en un partido único y especial, que lo enfrentará nada menos que con Inglaterra. La final espera, la gloria para este grupo de jugadores también.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

La victoria invisible de la Selección Argentina de Lionel Scaloni: El abrazo que nos debíamos como país

Por Gustavo Villarroel
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni tomaría una inédita decisión con el once inicial de la Selección Argentina

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, definen el equipo titular para el duelo de cuartos de final ante Suiza. 

Formación de Argentina vs. Suiza: las dudas de Lionel Scaloni para los cuartos de final del Mundial 2026

Video: el momento en que el DT de Egipto increpó a Scaloni.

El tenso momento en que el DT de Egipto increpó a Scaloni