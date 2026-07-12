Las dos claves en las que trabajará Lionel Scaloni de cara al duelo de la Selección Argentina ante Inglaterra

El triunfo ante Suiza por los cuartos de final no sólo decantó en la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. También instaló algunas dudas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que deberá trabajar en dos aspectos fundamentales antes de medirse con Inglaterra.

Si algo quedó claro después de la noche de este sábado, es que la Albiceleste tiene tarea para la semana. En palabras de su propio entrenador, jugó el peor partido del certamen, y encima quedó complicado desde lo físico. Por ese motivo, en el búnker nacional ya trabajan contrarreloj en dos aspectos pensando en el duelo ante los europeos.

Lionel Scaloni verá de nuevo el partido ante Suiza, buscando errores: Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. EFE El primer punto que buscará resolver Lionel Scaloni es el del análisis del triunfo ante Suiza. En la conferencia de prensa, el DT expresó que lo primero que hará en estos días es mirar de nuevo ese encuentro, para hallar las causas del flojo rendimiento colectivo. “Mi meta es mejorar. Hay que ver el partido, después ya veré el por qué, ya te digo que es por rival. Supuestamente era el cuadro fácil el nuestro, menos mal... Suiza es un gran rival y nos puso en dificultad”, lanzó.

Así, quedó claro que el cuerpo técnico encabezado por el de Pujato revisará cada acción del largo encuentro ante los Helvéticos para luego planificar los cambios que el equipo necesita de cara a Inglaterra, y los aspectos que debe potenciar.

El estado físico, una preocupación de la Selección Argentina: Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE El segundo aspecto que será puesto bajo la lupa de la Selección Argentina en los próximos entrenamientos es la mejoría de aquellos jugadores que terminaron tocados. Los dos casos importantes son Cristian Romero y Leandro Paredes. Si bien ambos pidieron el cambio cerca del final por molestias, quedó la sensación de que apenas se trató de una fatiga normal.