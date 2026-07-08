8 de julio de 2026 - 11:19

El tenso momento en que el DT de Egipto increpó a Scaloni

Tras perder el partido que ganaba por dos goles de diferencia, Hossam Hassan descargó su furia contra todos y afirmó que el partido estuvo "claramente arreglado".

Video: el momento en que el DT de Egipto increpó a Scaloni.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Según muestran las imágenes, mientras Ibrahim Hassan, hermano y asistente del técnico egipcio, continuaba discutiendo camino a los camarines, Scaloni atravesó el sector caminando solo.

Al pasar entre el grupo y apartar a Ibrahim para seguir su recorrido, Hossam Hassan se dio vuelta y comenzó a gritarle.

El entrenador argentino no respondió a las provocaciones y continuó caminando hacia el vestuario. Sin embargo, Hassan insistió con nuevos gritos, hasta que una persona que se encontraba en el lugar se interpuso entre ambos.

Las explosivas declaraciones del entrenador egipcio

Hossam Hassan se mostró furioso durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Allí aseguró que el partido estuvo "claramente arreglado".

La tensión ya se había hecho evidente durante el desarrollo del partido. En distintos pasajes, el entrenador egipcio hizo fuertes reclamos y, en medio de una discusión, cruzó los brazos haciendo el gesto de denuncia de racismo de la FIFA, pero nunca explicó por qué lo hizo. El árbitro francés François Letexier no tomó ninguna medida al respecto.

Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026.

Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y externos previos al encuentro. Parecía haber una gran presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros ya habíamos expresado nuestras objeciones sobre este juez antes del partido", disparó Hassan ante la prensa.

Además, el DT criticó con dureza a la FIFA por programar el encuentro en el horario del mediodía y dejó una frase picante sobre la continuidad de la Scaloneta en el torneo: "Fuimos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por una cuestión de marketing".

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