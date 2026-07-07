7 de julio de 2026 - 16:19

El llanto de Lionel Scaloni: la emocionante reacción del DT tras la remontada histórica de Argentina

Quebrado por las lágrimas tras el agónico 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026, Lionel Scaloni abandonó la entrevista de la FIFA a los pocos segundos.

Lionel Scaloni se rindió una vez más a los pies de sus jugadores. Emocionado, abandonó la entrevista de FIFA.&nbsp;

Lionel Scaloni se rindió una vez más a los pies de sus jugadores. Emocionado, abandonó la entrevista de FIFA. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El creador de la Scaloneta, habitualmente medido y cerebral al borde del campo de juego, rompió en llanto frente a las cámaras de la transmisión oficial, dejando una frase que ya es bandera entre los hinchas argentinos.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá...", alcanzó a decir Scaloni antes de abandonar el micrófono.

Incapaz de continuar con la entrevista debido a las lágrimas y la felicidad, el técnico se fue directo al vestuario para abrazarse con sus dirigidos, destacando la valentía, el temple y la reacción extraordinaria de un plantel que nunca se da por vencido.

Lionel Messi, otra vez con l&aacute;grimas en los ojos. Se rindi&oacute; a los pies del grupo de sus jugadores.&nbsp;

Lionel Messi, otra vez con lágrimas en los ojos. Se rindió a los pies del grupo de sus jugadores.

Los desahogos de Scaloni: un festejo "made in Qatar"

A Lionel Scaloni se lo conoce por su enorme equilibrio emocional durante los partidos; rara vez exterioriza de forma exagerada o grita los goles. Sin embargo, la tensión del partido ante Egipto quebró su habitual compostura en dos momentos clave:

  • El empate de Messi: Con el 2-2 parcial, el DT explotó como nunca antes en este Mundial. Festejó con los puños apretados, los brazos bien arriba y un grito de desahogo que reflejó el sufrimiento del cuerpo técnico.

  • El gol agónico de Enzo Fernández: En el instante en que la pelota tocó la red para el 3-2 definitivo, Scaloni revivió su icónica reacción de Qatar 2022. Lejos de correr de euforia, se tapó la cara con ambas manos de manera incrédula, intentando procesar la magnitud de la hazaña mientras el banco de suplentes saltaba a su alrededor.

La procesión de Scaloni fue por dentro durante gran parte del encuentro, pero el desenlace épico demostró que este equipo sigue manteniendo intacto el hambre de gloria. Con el pase asegurado a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina demostró que, además de fútbol, le sobra corazón.

  • El empate de Messi: Con el 2-2 parcial, el DT explotó como nunca antes en este Mundial. Festejó con los puños apretados, los brazos bien arriba y un grito de desahogo que reflejó el sufrimiento del cuerpo técnico.

  • El gol agónico de Enzo Fernández: En el instante en que la pelota tocó la red para el 3-2 definitivo, Scaloni revivió su icónica reacción de Qatar 2022. Lejos de correr de euforia, se tapó la cara con ambas manos de manera incrédula, intentando procesar la magnitud de la hazaña mientras el banco de suplentes saltaba a su alrededor.

La procesión de Scaloni fue por dentro durante gran parte del encuentro, pero el desenlace épico demostró que este equipo sigue manteniendo intacto el hambre de gloria. Con el pase asegurado a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina demostró que, además de fútbol, le sobra corazón.

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