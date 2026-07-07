El llanto de Lionel Scaloni: la emocionante reacción del DT tras la remontada histórica de Argentina

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en la historia de los mundiales. Tras levantar un 0-2 adverso ante Egipto y sellar un agónico 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, la emoción desbordó a todos. Sin embargo, la imagen que recorre el mundo es el llanto de Lionel Scaloni, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro.
El creador de la Scaloneta, habitualmente medido y cerebral al borde del campo de juego, rompió en llanto frente a las cámaras de la transmisión oficial, dejando una frase que ya es bandera entre los hinchas argentinos.
Las emotivas palabras de Scaloni: "¡Qué grupo de jugadores, hermano!"
Apenas el árbitro dio el pitazo final en el Atlanta Stadium, el entrenador de la Selección Argentina debió cumplir con el estricto protocolo de la FIFA de brindar declaraciones en el campo de juego. Con las revoluciones a mil y la voz quebrada, el DT apenas pudo hilvanar unas pocas palabras antes de retirarse profundamente conmovido.
"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá...", alcanzó a decir Scaloni antes de abandonar el micrófono.
Incapaz de continuar con la entrevista debido a las lágrimas y la felicidad, el técnico se fue directo al vestuario para abrazarse con sus dirigidos, destacando la valentía, el temple y la reacción extraordinaria de un plantel que nunca se da por vencido.
Lionel Messi, otra vez con lágrimas en los ojos. Se rindió a los pies del grupo de sus jugadores.
Gentileza.
Los desahogos de Scaloni: un festejo "made in Qatar"
A Lionel Scaloni se lo conoce por su enorme equilibrio emocional durante los partidos; rara vez exterioriza de forma exagerada o grita los goles. Sin embargo, la tensión del partido ante Egipto quebró su habitual compostura en dos momentos clave:
-
El empate de Messi: Con el 2-2 parcial, el DT explotó como nunca antes en este Mundial. Festejó con los puños apretados, los brazos bien arriba y un grito de desahogo que reflejó el sufrimiento del cuerpo técnico.
-
El gol agónico de Enzo Fernández: En el instante en que la pelota tocó la red para el 3-2 definitivo, Scaloni revivió su icónica reacción de Qatar 2022. Lejos de correr de euforia, se tapó la cara con ambas manos de manera incrédula, intentando procesar la magnitud de la hazaña mientras el banco de suplentes saltaba a su alrededor.
La procesión de Scaloni fue por dentro durante gran parte del encuentro, pero el desenlace épico demostró que este equipo sigue manteniendo intacto el hambre de gloria. Con el pase asegurado a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina demostró que, además de fútbol, le sobra corazón.
-
El empate de Messi: Con el 2-2 parcial, el DT explotó como nunca antes en este Mundial. Festejó con los puños apretados, los brazos bien arriba y un grito de desahogo que reflejó el sufrimiento del cuerpo técnico.
-
El gol agónico de Enzo Fernández: En el instante en que la pelota tocó la red para el 3-2 definitivo, Scaloni revivió su icónica reacción de Qatar 2022. Lejos de correr de euforia, se tapó la cara con ambas manos de manera incrédula, intentando procesar la magnitud de la hazaña mientras el banco de suplentes saltaba a su alrededor.
La procesión de Scaloni fue por dentro durante gran parte del encuentro, pero el desenlace épico demostró que este equipo sigue manteniendo intacto el hambre de gloria. Con el pase asegurado a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina demostró que, además de fútbol, le sobra corazón.