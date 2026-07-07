El llanto de Lionel Scaloni: la emocionante reacción del DT tras la remontada histórica de Argentina

Quebrado por las lágrimas tras el agónico 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026, Lionel Scaloni abandonó la entrevista de la FIFA a los pocos segundos.

Lionel Scaloni se rindió una vez más a los pies de sus jugadores. Emocionado, abandonó la entrevista de FIFA.

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en la historia de los mundiales. Tras levantar un 0-2 adverso ante Egipto y sellar un agónico 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, la emoción desbordó a todos. Sin embargo, la imagen que recorre el mundo es el llanto de Lionel Scaloni, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro.

El creador de la Scaloneta, habitualmente medido y cerebral al borde del campo de juego, rompió en llanto frente a las cámaras de la transmisión oficial, dejando una frase que ya es bandera entre los hinchas argentinos.

Las emotivas palabras de Scaloni: "¡Qué grupo de jugadores, hermano!" Apenas el árbitro dio el pitazo final en el Atlanta Stadium, el entrenador de la Selección Argentina debió cumplir con el estricto protocolo de la FIFA de brindar declaraciones en el campo de juego. Con las revoluciones a mil y la voz quebrada, el DT apenas pudo hilvanar unas pocas palabras antes de retirarse profundamente conmovido.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá...", alcanzó a decir Scaloni antes de abandonar el micrófono.

Incapaz de continuar con la entrevista debido a las lágrimas y la felicidad, el técnico se fue directo al vestuario para abrazarse con sus dirigidos, destacando la valentía, el temple y la reacción extraordinaria de un plantel que nunca se da por vencido.