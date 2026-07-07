7 de julio de 2026 - 15:15

Se conoció cuando juega la Selección Argentina los cuartos de final ante Colombia o Suiza

El cuadro Albiceleste deberá afrontar los cuartos de final del Mundial 2026 este fin de semana. Será un duelo de alto voltaje en Kansas City.

Selección Argentina - Egipto, por el Mundial 2026

Selección Argentina - Egipto, por el Mundial 2026

Foto:

EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, ganó 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial

La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, ganó 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial

Por Emanuel Cenci
Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

Lionel Messi, el superhéroe que siempre salva a Selección Argentina

Por Emanuel Cenci

Egipto ya es historia. La Albiceleste logró asestar otro golpe en las rondas de eliminación directa, y logró abrochar la tan ansiada clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Con la ilusión creciendo a pasos agigantados, la gran consulta es cuando jugará de nuevo la Scaloneta.

Según informó oficialmente la FIFA, el cuadro de cuartos de final comenzará este jueves, con el duelo que mantendrán Francia y Marruecos. El viernes continuará con España y Bélgica, mientras que el sábado habrá doble actividad.

La Selección Argentina jugará los cuartos de final:

La Selección Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

Desde las 18 horas, Noruega e Inglaterra se verán las caras en el Hard Rock de Miami. Este mismo sábado 11 de julio, pero a las 22 horas de nuestro país, será el turno de la Selección Argentina.

El rival todavía no está confirmado, y saldrá del vencedor del duelo que mantendrán este martes Colombia y Suiza. Sin embargo, el estadio si se sabe. El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y el cuadro ganador entre Cafeteros y Helvéticos se disputará en el Kansas City Stadium.

En caso de pasar de ronda, Argentina deberá jugar las semifinales con el ganador de Noruega e Inglaterra. Sería un encuentro de alto voltaje en el estadio Mercedes – Benz de Atlanta, el miércoles 15 de julio a las 21 horas.

Si el destino y la magia de Lionel Messi están del lado de nuestro país, la gran final por el bicampeonato sería el domingo 19 de julio a las 16 horas, en el New Jersey Stadium, El rival saldría del ganador entre Francia, Marruecos, España y Bélgica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los hinchas de la Selección Argentina aportaron color y pasión ante Egipto

De la desazón a la euforia: los hinchas de la Selección Argentina aportaron color y pasión ante Egipto

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

Tucumán dictó asueto por el partido: "La Selección le regala una sonrisa a las familias que vienen sufriendo"